Karyawannya Diperiksa KPK, Lippo Cikarang Hormati Proses Hukum

Lippo Cikarang menegaskan bahwa perusahaan tidak terkait dengan perkara yang sedang diselidiki.(Dok. Lippo Cikarang)

SEHUBUNGAN dengan pemberitaan media mengenai pemanggilan salah satu karyawan Lippo Cikarang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kami menyampaikan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi terkait proses pengumpulan informasi oleh KPK.

Lippo Cikarang sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan bersikap kooperatif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

"Kami menegaskan bahwa perusahaan tidak terkait dengan perkara yang sedang diselidiki," sebut Manajemen Lippo Cikarang dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga : KPK Telusuri Peran Korporasi di Kasus Ade Kunang, Pegawai Lippo Cikarang Diperiksa

Adapun transaksi pembelian properti yang disebutkan dalam pemberitaan merupakan transaksi komersial biasa, yang mengikuti prosedur standar. Unit tersebut kemudian telah dibatalkan sesuai ketentuan dan selanjutnya dipasarkan kembali secara normal.

"Kami juga menegaskan bahwa hal ini tidak memiliki keterkaitan dengan berbagai program pengembangan perumahan yang sedang berjalan, termasuk inisiatif perumahan bagi MBR," tegas Manajemen Lippo Cikarang.

Lippo Cikarang tetap berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan mendukung penuh upaya transparansi serta penegakan hukum.

Baca juga : KPK Telusuri Dugaan Suap dari HM Kunang untuk Kajari Bekasi

Selasa (31/3), KPK memanggil seorang pegawai legal Lippo Cikarang untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan saksi yang dijadwalkan hadir adalah RR, yang disebut berposisi sebagai Legal Lippo Cikarang. Pemeriksaan digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Pemeriksaan atas nama RR selaku Legal Lippo Cikarang,” kata Budi dilansir dari Antara. (E-1)