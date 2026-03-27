Presiden Prabowo dan Ray Dalio Bahas Penguatan Danantara dan Prospek Ekonomi Nasional

Presiden Prabowo Subianto (kanan) menerima Penasihat Danantara sekaligus tokoh keuangan internasional Ray Dalio di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/3/2026).(ANTARA/Instagram/@sekretariat.kabinet)

PRESIDEN Prabowo Subianto menerima kunjungan penasihat Danantara sekaligus tokoh keuangan global, Ray Dalio, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/3) siang. Pertemuan strategis ini fokus membahas prospek ekonomi Indonesia serta penguatan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai motor pertumbuhan nasional.

"Pertemuan tersebut membahas prospek ekonomi Indonesia, serta optimalisasi dan penguatan peran Danantara sebagai motor pertumbuhan ekonomi Indonesia," demikian disampaikan dalam unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, Jumat (27/3).

Dalam pertemuan itu, turut dibahas upaya optimalisasi Danantara sebagai badan pengelola investasi strategis nasional, termasuk penguatan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca juga : Prabowo Bertemu Investor di AS, Janjikan Perbaikan Iklim Investasi

Danantara sendiri merupakan badan pengelola investasi strategis Indonesia yang dibentuk oleh Presiden Prabowo pada Februari 2025. Lembaga ini bertujuan mengoptimalkan aset negara, mengelola BUMN strategis, serta berperan sebagai sovereign wealth fund.

Selain itu, Danantara juga terus menjalin kerja sama dengan mitra strategis guna meningkatkan kepercayaan dan memperkuat posisinya di tingkat internasional.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Baca juga : Prabowo Peringatkan Direksi BUMN: Siap-Siap Kau Dipanggil Kejaksaan

Usai pertemuan, Purbaya menyampaikan bahwa diskusi antara Prabowo dan Ray Dalio juga menyoroti upaya mendorong masuknya investor asing ke Indonesia.

"Dia sedang membantu kita untuk mengundang investor asing dengan beberapa proposal yang dia punya tadi ya. Nanti kita lihat kita akan percepat untuk dipastikan berjalan," kata Purbaya.

Ia menjelaskan, Ray Dalio akan membantu mempromosikan Indonesia ke luar negeri sekaligus membawa sejumlah proposal guna menarik minat investor. Proposal tersebut akan segera ditindaklanjuti agar proyek-proyek yang diusulkan dapat direalisasikan.

Purbaya juga menegaskan pentingnya percepatan proyek, terutama yang selama ini berjalan lambat. Menurutnya, hambatan yang ada akan segera ditangani agar penyelesaian proyek dapat dipercepat dalam waktu singkat.

Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas sejumlah proyek yang dinilai mampu mendorong pergerakan ekonomi nasional lebih cepat, termasuk di sektor energi dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Pada sektor energi, proyek yang dibahas diindikasikan berkaitan dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Ia juga mengungkapkan adanya proyek yang melibatkan investor dari Singapura dan dalam negeri yang didorong untuk dipercepat pelaksanaannya. Namun, rincian proyek tersebut belum disampaikan secara detail.

Sementara dalam pembahasan kawasan ekonomi, Purbaya menyebut terdapat rencana penambahan satu kawasan ekonomi khusus guna meningkatkan daya tarik investasi.