Tangis Warga Sambut Prabowo dalam Kunjungan Mendadak di Senen

Suasana pemukiman padat Kelurahan Kramat, Senen, Jakarta Pusat, berubah penuh haru dan antusiasme saat Presiden Prabowo Subianto datang.

KEHADIRAN Presiden Prabowo Subianto di permukiman padat Kelurahan Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (26/3), berlangsung tanpa pemberitahuan. Di tengah aktivitas warga yang berjalan seperti biasa, kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu sontak mengubah suasana menjadi penuh haru dan antusiasme.

Warga yang awalnya tidak menyadari apa yang terjadi, langsung berkerumun saat Prabowo turun dari kendaraan dan menyapa mereka. Gang-gang sempit yang biasanya lengang mendadak dipenuhi warga yang ingin melihat langsung, berjabat tangan, hingga menyampaikan keluhan.

Nur Hanifah, salah satu warga, mengaku terkejut sekaligus terharu. Ia bahkan meninggalkan aktivitas memasaknya demi menyambut Presiden. "Tadi lagi masak kita di dapur jadi buru-buru keluar, ada Bapak Presiden, Bapak Presiden. Wah bapak saya, bapak ganteng, pas keluar cium tangan," tuturnya seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (27/3).

Di tengah euforia itu, warga juga menyampaikan harapan mereka. Yana, ibu rumah tangga setempat, berharap program bantuan sosial tetap berlanjut, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"MBG, pokoknya biar anak sekolah itu bisa gini lagi lah, karena kita kan orang sini kan mayoritasnya pada di bawah garis itu lah ya. Biar berlanjut terus lah gitu, kalau pun ibu rumah tangga nih saya, ya buat anak-anak sekolah gitu," katanya.

Kisah serupa datang dari Wawan, seorang pengamen badut yang mengaku hampir menangis saat melihat langsung Presiden di lingkungannya. "Terharu lah, hampir mau nangis dengarnya. Orang baru pertama kali ini datang ke sini, kayaknya gimana gitu senang hati," ucapnya.

Sementara itu, Cono, pemulung yang tinggal di kawasan tersebut, sempat berbincang langsung dengan Prabowo. Ia menyebut pertemuan itu terjadi secara spontan. "Ya kaget, spontanitas kan," katanya. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan kesulitan tempat tinggal yang dialami.

Menurut Cono, Presiden bahkan menawarkan solusi hunian. "Kata Pak Prabowo, mau enggak dibikinin rumah susun? Saya bilang mau pak, karena saya nggak banyak tempat tinggal. Memang ini adanya," ujarnya. (Z-2)