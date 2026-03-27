Prabowo Bertemu dengan Ray Dalio di Istana Membahas Penguatan Danantara

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PRESIDEN Prabowo Subianto bertemu dengan Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia Ray Dalio di Istana Merdeka, Jumat (27/3). Kepala Negara turut didampingi oleh sejumlah menteri ekonomi Kabinet Merah Putih.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang juga menghadiri pertemuan itu menyebutkan, Dalio menyatakan bakal mempromosikan Indonesia di panggung global dan memberikan masukan kepada Prabowo.
"Ada beberapa masukan beberapa proyek yang bisa membuat ekonomi kita bergerak lebih cepat gitu. Ada beberapa proyek energi dan lain-lain ya. Proyek umum gitu saja," kata Purbaya kepada pewarta.
Hanya, Menkeu mengaku tidak mengetahui detail jenis proyek apa yang akan didorong untuk menggerakkan perekonomian nasional itu. Namun dia mengungkapkan, dalam pertemuan itu dibahas mengenai pembangunan satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru.
"Ada akan ditambah satu kawasan ekonomi khusus supaya menarik buat investor masuk, kira-kira begitu. Nanti ditanya Menko Perekonomian," tutur Purbaya.
Kemungkinan besar, lanjutnya, proyek yang akan didorong dan dipromosikan oleh Dalio terkait dengan energi baru terbarukan (EBT). Purbaya memastikan akan mendukung program-program yang akan ditetapkan Prabowo.
"Sepertinya berhubungan dengan PLTS. Seperti itu, tapi detailnya saya mesti pelajari lagi. Kalau Presiden yang mutusin kita support. Tapi kan Presiden mesti lihat, harus tahu informasinya seperti apa, itu kita lihat juga seperti apa," pungkas Purbaya. (H-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved