Setahun Danantara Memperkuat Aset Negara, Prabowo Ingatkan Tata Kelola

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin memberikan bantuan paket sekolah di wilayah Jateng.(Dok KAI)

PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integritas dan disiplin tata kelola dalam pengelolaan aset negara. Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri refleksi satu tahun berdirinya Danantara Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta, Selasa (11/3). Ia menilai lembaga tersebut harus mampu memastikan investasi negara dikelola secara profesional dan berorientasi jangka panjang.

Menurut Prabowo, keberadaan Danantara merupakan upaya untuk menata pengelolaan kekayaan negara agar memberi manfaat lebih besar bagi pembangunan ekonomi nasional.

"Kita bersyukur Indonesia kini memiliki sebuah lembaga pengelola investasi negara yang dapat disejajarkan dengan sovereign wealth fund di tingkat global. Dalam satu tahun ini sudah terlihat bahwa dengan manajemen yang baik, tata kelola yang disiplin, serta komitmen yang kuat, kinerja pengelolaan aset negara dapat meningkat secara signifikan. Namun capaian ini baru awal. Ke depan kita harus terus memperkuat tata kelola dan meningkatkan kinerja agar pengelolaan aset negara benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Kegiatan refleksi tersebut dihadiri sejumlah menteri Kabinet serta jajaran pimpinan Danantara. Acara itu mengusung tema Satu Danantara yang menggambarkan upaya menyatukan arah pengelolaan BUMN dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan tahun pertama lembaga tersebut difokuskan pada pembentukan fondasi tata kelola dan arah investasi yang berkelanjutan.

"Pengelolaan aset negara pada akhirnya harus memberikan dampak nyata bagi masa depan bangsa. Karena itu, komitmen terhadap pembangunan generasi masa depan juga menjadi bagian penting dari perjalanan Danantara Indonesia," ujar Rosan.

Selain menyoroti penguatan kelembagaan, peringatan satu tahun Danantara juga diisi dengan kegiatan sosial berupa penyerahan simbolis 88.000 paket perlengkapan sekolah bagi anak-anak di berbagai daerah di Indonesia. Program ini dijalankan oleh sejumlah perusahaan pelat merah sebagai bagian dari dukungan terhadap akses pendidikan.

Salah satu BUMN yang terlibat adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero). Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengatakan perusahaan menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada sekitar 4.000 siswa di 30 sekolah yang tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.

"KAI berharap bantuan perlengkapan sekolah ini dapat memberikan manfaat langsung bagi para siswa dalam menjalani kegiatan belajar sehari-hari. Dukungan terhadap pendidikan menjadi bagian dari kontribusi kami dalam mendukung tumbuhnya generasi muda yang memiliki kesempatan lebih luas untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik," kata Bobby.

Rosan menambahkan, fase awal berdirinya Danantara difokuskan untuk membangun arah kelembagaan sebelum memperluas peran investasi negara di berbagai sektor strategis.

"Satu tahun pertama ini adalah fase membangun arah kelembagaan. Ke depan, fokus kami adalah memastikan arah tersebut diterjemahkan menjadi kinerja yang nyata, melalui tata kelola yang kuat, pengelolaan aset negara yang profesional, serta investasi strategis yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan masa depan generasi Indonesia," pungkas Rosan. (E-4)