KAI Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Petugas LRT Jabodebek

JELANG Angkutan Lebaran 2026 PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan pemeriksaan kesehatan pada petugas operasional LRT Jabodebek. Langkah tersebut sebagai bagian dari kesiapan menghadapi Masa Angkutan Lebaran 2026.
Pemeriksaan itu bertujuan memastikan seluruh petugas berada dalam kondisi kesehatan yang prima sehingga dapat mendukung operasional transportasi publik yang aman dan andal selama periode Angkutan Lebaran 2026. Kegiatan itu berlangsung di Ruang Kelas Crew Lantai 4 Gedung Operation Control Center (OCC) LRT Jabodebek pada Selasa (10/3), dan diikuti oleh perwakilan dari Train Attendant, Station Officer, dan Kepala Stasiun, sebanyak 40 petugas.
Dalam kegiatan ini, para petugas menjalani pemeriksaan darah dan tes urine, sebagai langkah preventif untuk memastikan kesiapan kondisi fisik para petugas yang terlibat langsung dalam operasional layanan LRT Jabodebek.
Manager of Public Relations LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga kesiapan sumber daya manusia menjelang periode Angkutan Lebaran 2026.
“Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan untuk memastikan para petugas operasional berada dalam kondisi sehat dan siap menjalankan tugas. Dengan kondisi fisik yang prima, petugas dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada pengguna LRT Jabodebek,” ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (10/3).
Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi gizi seimbang yang disampaikan oleh dr. Fenny, M.Gizi, SpGK, AIFO-K, dokter spesialis gizi klinik dari Hermina Grand Wisata. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan pentingnya menjaga pola makan sehat, khususnya bagi petugas yang bekerja dengan sistem shift, agar tetap memiliki stamina dan daya tahan tubuh yang baik saat menjalankan tugas operasional.
Ia menambahkan, meskipun LRT Jabodebek beroperasi dengan sistem otomatis tanpa masinis, perusahaan tetap menempatkan Train Attendant di dalam kereta untuk memastikan aspek pelayanan, keselamatan, serta keamanan perjalanan bagi pengguna. Melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan dan edukasi gizi ini, KAI berharap seluruh petugas operasional dapat menjaga kondisi fisik serta menerapkan pola hidup sehat, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan aman dan nyaman selama periode Angkutan Lebaran 2026. (E-4)
