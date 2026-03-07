Minat Penumpang Kereta Suite Class Compartment KAI Meningkat Tajam, Awal 2026 Naik Hampir 72 Persen

Kereta Suit Class Compartment(Dok KAI)

PERMINTAAN masyarakat terhadap layanan Kereta Suite Class Compartment milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) terus mengalami pertumbuhan signifikan. Sepanjang Januari hingga Februari 2026, layanan kereta premium ini tercatat melayani 8.236 pelanggan, meningkat sekitar 71,96% dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang hanya mencapai 4.789 pelanggan.

Kenaikan tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang tertarik menikmati perjalanan kereta dengan konsep ruang privat dan pengalaman perjalanan yang lebih eksklusif.

Tren Pertumbuhan Penumpang Terus Berlanjut

Jika dilihat secara tahunan, peningkatan jumlah pelanggan juga terjadi secara konsisten. Selama tahun 2025, Kereta Suite Class Compartment melayani 42.118 penumpang, atau naik 47,8% dibandingkan tahun 2024 yang mencatat 28.496 pelanggan.

Pertumbuhan tersebut menjadi indikasi bahwa layanan kereta premium semakin diminati oleh penumpang yang mengutamakan kenyamanan, privasi, dan pengalaman perjalanan yang berbeda.

Konsep Perjalanan Privat dan Eksklusif

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menjelaskan bahwa layanan ini dirancang untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih tenang dan personal bagi pelanggan.

Setiap penumpang menikmati perjalanan di dalam kompartemen privat, sehingga suasana di dalam kereta menjadi lebih nyaman. Ruang tersebut memungkinkan pelanggan melakukan berbagai aktivitas selama perjalanan, seperti beristirahat, bekerja, hingga menikmati perjalanan jarak jauh dengan lebih leluasa.

Fasilitas Modern di Dalam Kompartemen

Kereta Suite Class Compartment dirancang dengan interior modern yang memperhatikan aspek ergonomi dan kenyamanan. Setiap kompartemen dilengkapi berbagai fasilitas premium, antara lain:

• Kursi yang dapat direbahkan hingga menjadi tempat tidur

• Sistem hiburan pribadi

• Pengaturan pencahayaan yang dapat disesuaikan

• Ruang privat yang memberikan kenyamanan selama perjalanan

Dengan konsep tersebut, suasana di dalam kereta terasa lebih seperti ruang pribadi, sehingga perjalanan antarkota dapat dinikmati dengan lebih santai.

Rute Kereta Suite Class Compartment

Saat ini layanan ini dioperasikan pada beberapa kereta unggulan KAI, yaitu:

• KA Bima rute Gambir – Surabaya Gubeng (PP)

• KA Argo Semeru rute Gambir – Surabaya Gubeng (PP)

• KA Argo Bromo Anggrek rute Gambir – Surabaya Pasar Turi (PP)

Rute tersebut merupakan koridor transportasi utama yang menghubungkan Jakarta dengan berbagai kota besar di Pulau Jawa, yang memiliki tingkat mobilitas penumpang cukup tinggi.

Selain menghadirkan kenyamanan perjalanan, layanan ini juga memberikan kesempatan bagi penumpang untuk menikmati berbagai destinasi wisata di sepanjang jalur kereta.

Beberapa kota seperti Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya menawarkan beragam pilihan wisata, mulai dari wisata budaya, kuliner, hingga kawasan heritage yang menarik untuk dikunjungi.

Dengan perjalanan yang lebih nyaman, pengalaman wisata sudah bisa dimulai sejak penumpang berada di dalam kereta.

KAI Dorong Pengalaman Perjalanan yang Lebih Personal

Anne Purba menambahkan bahwa peningkatan jumlah pelanggan menunjukkan semakin berkembangnya minat masyarakat terhadap perjalanan kereta api dengan layanan premium.

Menurutnya, Kereta Suite Class Compartment tidak hanya berfungsi sebagai moda transportasi, tetapi juga memberikan pengalaman perjalanan yang lebih personal dan berkesan.

“Kereta Suite Class Compartment menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih personal, sehingga pelanggan dapat menikmati waktu perjalanan dengan lebih nyaman sekaligus menjadikan perjalanan kereta api sebagai bagian dari pengalaman wisata,” ujar Anne. (E-4)