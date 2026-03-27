Prabowo Buka Opsi Kerja Sama Keamanan dengan Tiongkok

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PERTEMUAN antara Prabowo Subianto dan pejabat tinggi keamanan Republik Rakyat Tiongkok membuka peluang baru dalam kerja sama sektor keamanan di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks.
Dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Presiden menerima Minister of State Security RRT, Chen Yi Xin. Agenda utama pembahasan berkisar pada penguatan kolaborasi antarnegara dalam menjaga stabilitas kawasan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, pihak RRT mendorong peningkatan kerja sama keamanan lintas negara sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas global.
"Chen mengutarakan harapan RRT untuk bersama dengan negara-negara sahabat membangun kerja sama guna memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan di Asia maupun dunia," tulis Teddy dikutip pada Jumat (27/3).
Menanggapi hal tersebut, Prabowo menekankan bahwa stabilitas kawasan bukan sekadar isu keamanan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia.
"Menyambut harapan pihak RRT, Presiden Prabowo mengedepankan kembali pandangan Indonesia tentang pentingnya arti stabilitas kawasan bagi Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan," jelas Teddy.
Meski membuka peluang kerja sama, pemerintah menekankan prinsip saling menguntungkan sebagai dasar hubungan bilateral di sektor strategis ini.
"Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyambut baik harapan MSS untuk dapat meningkatkan kerja sama bagi keuntungan kedua negara," ungkapnya.
Ke depan, salah satu fokus yang disorot adalah penguatan kemitraan antara lembaga intelijen kedua negara, yakni Ministry of State Security (MSS) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Langkah ini disebut menjadi bagian dari strategi Indonesia dalam merespons tatanan dunia yang semakin multipolar.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala BIN, M. Herindra, yang menandai pentingnya isu intelijen dalam arah kerja sama ke depan. (P-4)
Ilmuwan Tiongkok menemukan waktu paling aman bagi manusia untuk beraktivitas di Bulan. Dengan suhu ekstrem dan radiasi tinggi, pemilihan waktu jadi kunci bertahan hidup.
Masa pensiun ISS mendekat pada 2030, namun stasiun ruang angkasa komersial penggantinya belum siap. AS hadapi risiko keamanan nasional dan persaingan ketat dengan Tiongkok.
Beijing dengan tegas menentang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional.
Dalam konflik yang terjadi selama Ramadan, Iran disebut memperoleh dukungan dari kedua negara tersebut, meskipun Beijing menyatakan sikap netral.
Komandan Shenzhou 21, Zhang Lu, baru saja mengukir sejarah sebagai astronaut Tiongkok dengan aktivitas luar kendaraan (EVA) terbanyak. Simak detail misinya!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved