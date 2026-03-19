Ukir Sejarah, Astronaut Tiongkok Tuntaskan Misi Berjalan di Ruang Angkasa Selama 7 Jam

Komandan Shenzhou 21, Zhang Lu, baru saja mengukir sejarah sebagai astronaut Tiongkok dengan aktivitas luar kendaraan (EVA) terbanyak. Simak detail misinya!(CCTV)

DUA astronaut Tiongkok sukses melakukan aktivitas di luar stasiun ruang angkasa Tiangong, Senin (16/3). Misi ini tidak hanya sekadar pemeliharaan rutin, tetapi juga menandai pencapaian sejarah baru bagi program antariksa Negeri Tirai Bambu tersebut.

Komandan misi Shenzhou 21, Zhang Lu, bersama rekannya Wu Fei, bekerja selama kurang lebih tujuh jam di luar modul. Menurut Badan Antariksa Berawak China (CMSA), seluruh tugas berhasil diselesaikan tepat pada pukul 07:35 malam waktu Beijing.

Mengenakan pakaian antariksa khusus "Feitian", Zhang dan Wu melakukan serangkaian tugas krusial, termasuk memasang pelindung puing-puing pada bagian luar stasiun yang terdiri dari tiga modul tersebut. Selama proses ini, astronaut Zhang Hongzhang memberikan dukungan dari dalam stasiun, dibantu oleh tim di darat dan lengan robotik Tiangong.

Pecahkan Rekor Nasional

Misi ini merupakan aktivitas luar kendaraan (Extravehicular Activity/EVA) kedua bagi pasangan tersebut dalam misi Shenzhou 21. Sebelumnya, pada Desember 2025, mereka sempat keluar untuk memeriksa retakan pada jendela modul Shenzhou 20 yang diduga akibat hantaman puing antariksa.

Bagi Zhang Lu, keberhasilan ini menempatkan namanya dalam buku sejarah. Kini, pria berusia 49 tahun tersebut telah mengumpulkan total enam kali spacewalk sepanjang kariernya. Catatan ini menyamai rekor Chen Dong sebagai astronaut Tiongkok dengan frekuensi berjalan di ruang angkasa terbanyak.

Zhang pertama kali mengorbit pada misi Shenzhou 15 akhir tahun 2022, di mana ia melakukan empat kali EVA selama 186 hari masa tugas. Sebagai perbandingan, rekor dunia untuk spacewalk terbanyak masih dipegang oleh kosmonaut Rusia Anatoly Solovyev dengan 16 kali aksi, sementara rekor Amerika Serikat dipegang oleh mantan astronaut NASA Peggy Whitson dengan 10 kali aksi.

Rencana Masa Depan Tiangong

Tiongkok memiliki ambisi besar untuk menjaga stasiun Tiangong terus beroperasi setidaknya selama satu dekade ke depan. Tahun ini, pemerintah setempat berencana meluncurkan misi berawak Shenzhou 23 dan Shenzhou 24, serta pesawat kargo Tianzhou.

Selain itu, pesawat ruang angkasa tak berawak Shenzhou 22 telah diluncurkan akhir tahun lalu sebagai prosedur keamanan (sekoci penyelamat) bagi awak Shenzhou 21 menyusul krisis yang menimpa modul Shenzhou 20 sebelumnya.

Optimisme program antariksa Tiongkok kian menguat dengan kemungkinan kunjungan perdana kapsul awak generasi terbaru, Mengzhou, ke Tiangong pada tahun ini setelah sukses menjalani uji coba besar pada Februari lalu. (Space/Z-2)