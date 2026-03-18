TNI Usut Dugaan Keterlibatan Prajurit dalam Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah .(Antara)

MARKAS Besar TNI resmi membuka penyelidikan internal terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus. Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas berkembangnya opini publik mengenai dugaan keterlibatan oknum aparat dalam insiden tersebut.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, menegaskan bahwa audit internal ini bertujuan untuk memastikan profesionalisme institusi dan menjawab keraguan masyarakat.

“Kami merespons opini yang berkembang di masyarakat. Sehingga kami harus lakukan penyelidikan secara internal,” ujar Aulia di Jakarta, Selasa (17/3) malam.

Transparansi dan Profesionalisme

Penyelidikan dipastikan berjalan lintas satuan untuk menjamin objektivitas. Aulia menjanjikan bahwa seluruh proses akan dilakukan secara terbuka sesuai dengan koridor hukum militer yang berlaku.

“Kita akan profesional dan akan kita lakukan secara transparan. Artinya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada di lingkungan TNI,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa hasil dari tim gabungan internal tersebut nantinya akan disampaikan secara terbuka kepada publik.

“Dilakukan oleh aparat yang terkait yang ada di TNI. Karena ini tentunya akan melibatkan beberapa satuan,” imbuhnya.

Dugaan Aktor Intelektual

Di sisi lain, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) selaku pendamping hukum korban menilai serangan ini bukan kriminalitas biasa. Perwakilan TAUD, Fadhil Alfathan, meyakini adanya struktur perencanaan yang matang di balik aksi tersebut. “Kami juga berkeyakinan ada dugaan aktor intelektual,” kata Fadhil.

Fadhil memaparkan bahwa serangan terhadap Andrie dilakukan secara terorganisasi, mulai dari tahap pengintaian hingga eksekusi lapangan. Ia mendesak pihak kepolisian untuk tidak hanya terpaku pada eksekutor yang terekam kamera pengawas (CCTV).

“Kami meminta kepolisian tidak hanya berfokus pada pelaku langsung, tetapi juga mengungkap pihak yang merencanakan,” cetusnya.

Penyidikan Polri

Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melaporkan perkembangan signifikan. Sejauh ini, polisi telah mengidentifikasi empat orang yang diduga kuat memantau pergerakan korban sebelum penyiraman terjadi.

“Kami akan terus berupaya dan berusaha semaksimal mungkin,” ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin.

Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis (12/3) malam di Jakarta Pusat, sesaat setelah Andrie Yunus menghadiri sebuah diskusi. Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menjelaskan bahwa serangan tersebut menyebabkan dampak fisik yang fatal bagi korban.

“Mengakibatkan terjadinya luka serius di sekujur tubuh terutama pada area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata,” jelas Dimas. Berdasarkan pemeriksaan medis, Andrie mengalami luka bakar hingga 24 persen dan saat ini masih menjalani perawatan intensif. (Dev/P-2)