Kondisi Terkini Andrie Yunus, Begini Penjelasan RSCM

Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus(Antara)

RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) memberikan penanganan intensif terhadap Andrie Yunus, korban luka bakar akibat paparan cairan kimia yakni air keras pada wajah dan sejumlah bagian tubuh. Manajer Hukum dan Humas RSCM Yoga Nara mengatakan pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Jumat (13/3) dini hari dengan kondisi luka bakar di beberapa area tubuh.

“Pasien datang dengan keluhan luka bakar pada wajah, leher, dada, punggung, serta kedua lengan, disertai gangguan penglihatan pada mata kanan,” ujarnya, Selasa.

Setibanya di IGD, tim medis langsung melakukan pemeriksaan awal dan stabilisasi kondisi pasien. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya paparan zat kimia bersifat asam pada area luka. Sebagai penanganan awal, tim medis melakukan irigasi atau pencucian luka untuk mengurangi efek zat kimia dan menormalkan kondisi jaringan.

Yoga menjelaskan, diagnosis awal menunjukkan pasien mengalami luka bakar sekitar 24 persen, yang kemudian dikoreksi menjadi sekitar 20 persen luas permukaan tubuh setelah evaluasi lanjutan oleh dokter penanggung jawab. Luka tersebut terutama terjadi pada wajah (bagian kanan), mata kanan, kedua tangan, serta dada.

Selain itu, pasien juga mengalami trauma kimia pada mata kanan dengan derajat keparahan tingkat tiga (fase akut), yang menyebabkan penurunan tajam penglihatan serta kerusakan pada permukaan kornea.

Untuk menangani kondisi tersebut, pasien menjalani tindakan pembersihan jaringan rusak pada mata kanan serta transplantasi membran amnion guna melindungi permukaan mata dan mendukung proses penyembuhan.

Saat ini, pasien dirawat di High Care Unit (HCU) luka bakar dengan penanganan oleh tim multidisiplin yang melibatkan dokter spesialis mata, bedah plastik rekonstruksi, serta tim kegawatdaruratan. Terapi yang diberikan meliputi perawatan luka, pemberian antibiotik, obat anti-inflamasi, vitamin, serta pengobatan untuk menjaga tekanan bola mata.

“Secara umum kondisi pasien sudah stabil dan tidak mengancam jiwa,” kata Yoga.

Ia menambahkan, penanganan medis akan terus dilakukan secara bertahap, termasuk kemungkinan tindakan rekonstruksi jaringan dan prosedur lanjutan untuk memulihkan fungsi penglihatan pasien. RSCM menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan medis komprehensif bagi pasien dengan kasus trauma kompleks. (E-3)