Prosedur Forensik CCTV: Cara Penyidik Mengungkap Identitas Pelaku Penyiraman Air Keras

Prosedur Teknis: Bagaimana Polisi Mengolah CCTV Menjadi Alat Bukti Penangkapan

Rekaman CCTV sering kali menjadi kunci utama dalam mengungkap kasus kriminalitas jalanan. Namun, proses mengubah video menjadi identitas pelaku memerlukan prosedur digital forensik yang sistematis.

Seperti diberitakan, Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus (AY). Berdasarkan analisis rekaman kamera pengawas atau CCTV, kepolisian mengidentifikasi empat orang terduga pelaku yang beraksi menggunakan dua sepeda motor.

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan penyidik kepolisian:

1. Verifikasi Keaslian (Digital Hashing)

Sebelum dianalisis, penyidik harus memastikan bahwa rekaman tidak mengalami manipulasi. Polisi menggunakan teknik hashing, yaitu memberikan kode unik digital pada file asli. Jika file tersebut diubah atau diedit, kode hash akan berubah, yang dapat membatalkan keabsahan bukti di mata hukum.

2. Image Enhancement dan Restorasi

Dalam kasus di mana kualitas gambar buram atau gelap, tim Laboratorium Forensik (Labfor) melakukan proses penjernihan. Teknik ini meliputi:

Noise Reduction: Menghilangkan gangguan visual pada rekaman minim cahaya.

Menghilangkan gangguan visual pada rekaman minim cahaya. Super Resolution: Menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan resolusi gambar sehingga detail seperti nomor polisi atau fitur wajah lebih terbaca.

3. CCTV Mapping dan Analisis Kronologi

Penyidik melakukan pemetaan kamera di sekitar lokasi kejadian. Dengan mengumpulkan rekaman dari berbagai sudut jalan, polisi dapat melacak rute pelarian pelaku. Proses ini membantu mengidentifikasi di mana pelaku mulai membuntuti korban dan ke mana mereka menghilang setelah beraksi.

Informasi Teknis: Analisis pola berjalan (Gait Analysis) sering digunakan jika wajah pelaku tertutup helm atau masker. Pola unik langkah kaki seseorang sulit dipalsukan dan bisa menjadi bukti identitas yang kuat.

4. Integrasi Database Inafis

Setelah mendapatkan potongan wajah yang jernih, penyidik akan memasukkannya ke dalam sistem Face Recognition yang terhubung dengan database kependudukan nasional. Jika pelaku pernah melakukan tindak kriminal sebelumnya atau terdaftar dalam data biometrik negara, identitas mereka akan segera muncul.

Kesimpulan

CCTV bukan sekadar alat pemantau, melainkan instrumen forensik yang kompleks. Melalui kombinasi teknologi AI, hukum acara yang ketat, dan analisis pola pergerakan, penyidik dapat mempersempit ruang gerak pelaku hingga akhirnya melakukan penangkapan.

FAQ: People Also Ask

Apakah rekaman CCTV dari ponsel warga bisa dijadikan bukti?

Bisa, selama rekaman tersebut asli dan diserahkan kepada penyidik melalui prosedur berita acara yang benar agar rantai penjagaan bukti (chain of custody) tetap terjaga.

Berapa lama biasanya polisi menganalisis rekaman CCTV?

Waktu analisis bergantung pada kompleksitas kasus dan jumlah data. Untuk kasus prioritas, analisis awal bisa selesai dalam 24-48 jam, namun forensik mendalam untuk persidangan bisa memakan waktu berminggu-minggu.