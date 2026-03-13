BPIP dan UMY Teken MoU Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Generasi Muda

Kepala BPIP Yudian Wahyudi(Dok.HO)

BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Pembinaan Ideologi Pancasila, di Kampus UMY, Jum'at, (13/3). Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan kerja sama ini dalam rangka memperkuat pembinaan ideologi Pancasila bagi generasi muda, khususnya mahasiswa.

"Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperluas upaya pembinaan ideologi Pancasila di lingkungan perguruan tinggi," ujarnya saat menjadi pembicara kunci Pembinaan Ideologi Pancasila bagi civitas akademika UMY.

Menurutnya melalui kolaborasi ini, BPIP dan UMY akan mengembangkan berbagai program pendidikan, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta kegiatan akademik yang mendorong mahasiswa untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Baca juga : Pancasila Harus Jadi Arus Utama Pembentukan Karakter

"Mahasiswa memiliki peran penting sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, penguatan pemahaman terhadap Pancasila menjadi sangat penting agar mahasiswa mampu menghadapi berbagai tantangan global", tegasnya.

Tidak hanya itu ia juga mengatakan perguruan tinggi merupakan ruang strategis untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.

"Melalui kerja sama ini diharapkan lahir berbagai program yang mampu memperkuat karakter kebangsaan mahasiswa,” harapnya.

Baca juga : Kepala BPIP Ajak Generasi Muda Tapanuli Selatan Menguasai Pancasila demi Indonesia Emas 2045

Wakil Rektor UMY Zuly Qodir menyambut baik penandatanganan MoU tersebut, lantaran sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus.

"Kolaborasi dengan BPIP akan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kegiatan akademik maupun non-akademik yang berorientasi pada pembinaan ideologi Pancasila", ujarnya.

Melalui kerja sama ini, kedua pihak sepakat untuk mendorong berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi kebangsaan, penelitian, pelatihan, serta program pembinaan bagi mahasiswa yang berfokus pada penguatan nilai-nilai Pancasila.

"Dengan adanya MoU ini, diharapkan sinergi antara BPIP dan UMY dapat semakin memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan", harapnya. (M-3)