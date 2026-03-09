Prabowo Singgung Konflik Global, Tegaskan Indonesia Nonblok

Presiden Prabowo Subianto.(Antara Foto)

PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan konflik yang terjadi di sejumlah kawasan dunia menunjukkan situasi internasional berada dalam kondisi rawan.Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 218 jembatan di berbagai daerah di Indonesia secara daring, Senin (9/3). Dalam kesempatan tersebut, ia menyinggung meningkatnya konflik bersenjata seperti di Timur Tengah.

"Saya ingin menyampaikan ini karena kita sadar dan mengerti bahwa dunia kita sekarang penuh dengan dinamika yang berbahaya. Di mana-mana meletus perang, hampir di semua kawasan di dunia, terutama di kawasan Timur Tengah," kata Prabowo.

Ia mencontohkan perang di Ukraina yang masih berlangsung serta konflik yang meluas di kawasan Timur Tengah. Meski secara geografis Indonesia berada jauh dari pusat konflik tersebut, menurut Prabowo, dampaknya dapat dirasakan karena dunia kini semakin saling terhubung.

"Walaupun kita berada secara geografis jauh dari tempat itu, tapi bumi kita sudah menjadi sesungguhnya kecil. Apa yang terjadi di satu kawasan akan mempengaruhi kawasan-kawasan lain," ujarnya.

Dalam situasi global yang tidak menentu, Prabowo menegaskan Indonesia tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif. Indonesia, kata dia, tidak berpihak pada blok kekuatan mana pun dan memilih menjalin hubungan baik dengan semua negara.

"Bangsa kita, negara kita berada dalam jalur yang sudah benar. Kita berada di jalur tidak memihak. Kita selalu berada di jalur bebas aktif, non-blok. Kita tidak ingin ikut blok mana pun. Kita menghormati semua kekuatan, kita menghormati semua negara," terangnya.

Prabowo menilai prinsip tersebut sejalan dengan nilai keberagaman yang telah lama menjadi fondasi kehidupan masyarakat Indonesia. Ia menekankan bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya berlaku di dalam negeri, tetapi juga tercermin dalam sikap Indonesia terhadap bangsa lain.

"Itulah Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika di dalam negeri, tapi juga ke luar negeri kita menghormati semua bangsa, menghormati semua agama, menghormati semua ras, menghormati semua kelompok etnis," kata Prabowo.

Menurut dia, sikap saling menghormati tersebut menjadi salah satu alasan Indonesia mampu menjaga stabilitas dan hidup damai di tengah keragaman ratusan kelompok etnis. Dalam kehidupan berbangsa, Prabowo juga menekankan pentingnya solidaritas ketika ada warga yang menghadapi kesulitan.

"Kalau ada saudara kita yang mengalami kesulitan, seluruh bangsa ikut merasakan dan seluruh bangsa turun," pungkasnya. (H-4)