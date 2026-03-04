KPK Ungkap Sekda hingga Pejabat Ingatkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KOMISI Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap bahwa Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sudah diperingati oleh Sekretaris Daerah serta pejabat lain untuk memenangkan perusahaan keluarganya sebagai vendor daerah. Fadia tak mendengarkan saran bahwa hal itu menimbulkan konflik kepentingan dan kerugian negara.
“Meski demikian, praktik itu tetap saja dilakukan oleh Bupati,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Maret 2026.
Asep mengatakan, Sekda Kabupaten Pekalongan sampai pejabat lain mengingatkan bahaya konflik kepentingan dalam keputusan pemenangan perusahaan keluarga Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
Selain itu, sambung dia, sudah banyak pencegahan korupsi dilakukan di Kabupaten Pekalongan oleh KPK.
Dalam kasus ini, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengeklaim tidak paham bahwa ia telah melakukan tindakan rasuah. Namun, KPK mengatakan Fadia Arafiq telah menjabat sebagai kepala daerah selama dua periode.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menurut Asep paham bahwa yang dilakukannya melanggar hukum.
“FAR menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musikus dangdut, bukan seorang birokrat, serta tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan daerah,” ucap Asep.
Dalam dugaan korupsi ini, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menjadi satu-satunya tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Ia ditahan selama 20 di rutan KPK, Jakarta. (H-4)
KPK bantah klaim Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang mengaku tak paham aturan hukum karena latar belakang penyanyi dangdut.
KPK kembali melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di lingkungan Kantor Setda Kabupaten Pekalongan Jumat (6/3) siang terkait kasus korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
KPK agendakan pemeriksaan suami (Anggota DPR) dan anak Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait aliran dana korupsi Rp19 miliar dan PT Raja Nusantara Berjaya.
KPK banjir dukungan warga usai menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan korupsi proyek outsourcing senilai Rp46 miliar.
KPK ungkap perusahaan keluarga Bupati Pekalongan Fadia Arafiq kuasai proyek makan pasien di 3 RSUD.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan bahwa lebih dari satu orang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dalam operasi tangkap tangan (OTT).
kuasa hukum mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menilai penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap klien mereka tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti.
Kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai penetapan tersangka terhadap kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sesuai dengan prosedur
Mahfud MD, memberikan tanggapan mengenai proses hukum kasus kuota tambahan haji 2024.
PN Jakarta Selatan dijadwalkan menggelar sidang putusan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (11/3).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved