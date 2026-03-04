Prabowo Gelar Diskusi Nasional Bahas Geopolitik, Hadirkan Presiden dan Wapres Terdahulu

Jajaran menteri Kabinet Merah Putih menggelar konferensi pers.(Antara)

Presiden Prabowo Subianto membangun ruang diskusi nasional dengan mengundang lintas generasi pemimpin dan pimpinan partai politik guna mengantisipasi dampak geopolitik global yang kian kompleks.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 3,5 jam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3) malam, membahas perkembangan geopolitik terkini serta kesiapan Indonesia menghadapi dinamika tersebut.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya kesatuan sikap nasional.

"Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kesatuan sikap dan kesiapsiagaan nasional demi menjaga stabilitas dan keamanan negara," ujar Bahlil usai pertemuan.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar Indonesia mampu mengantisipasi dampak dari situasi global dan tetap menjaga stabilitas nasional.

Bahas Geopolitik hingga Ketahanan Nasional

Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo berdiskusi bersama para tokoh bangsa, termasuk presiden dan wakil presiden terdahulu, mantan menteri luar negeri, serta para ketua umum partai politik.

Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf menilai keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) merupakan pilihan paling realistis dalam merespons dinamika global saat ini.

“Penjelasan yang menurut saya beliau menjelaskan pilihan yang memang terberat dari yang ada, yang paling mungkin dari yang ada, bukan pilihan-pilihan ideal,” ujar Al Muzzammil.

Terkait eskalasi di kawasan Iran dan Israel, ia menyebut pemerintah telah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas nasional, termasuk dalam aspek ketahanan pangan dan energi.

“Intinya pada pertahanan kita, pada kesiapan kita menghadapi krisis itu. Beliau menjelaskan tentang persiapan pangan kita, persiapan energi kita, dan dialog elit kita,” katanya.

Hadir Tokoh Nasional dan Pimpinan Parpol

Sejumlah pemimpin nasional terdahulu yang hadir antara lain:

Susilo Bambang Yudhoyono

Joko Widodo

Jusuf Kalla

Boediono

Ma'ruf Amin

Turut hadir pula para ketua umum partai politik, di antaranya:

Zulkifli Hasan

Surya Paloh

Agus Harimurti Yudhoyono

Muhaimin Iskandar

Bahlil Lahadalia

Selain itu, hadir pula mantan Menteri Luar Negeri seperti

Alwi Shihab

Hasan Wirajuda

Marty Natalegawa

Jajaran Kabinet Merah Putih juga turut terlibat dalam pertemuan..

Pertemuan ini menjadi langkah aktif pemerintah dalam menyatukan pandangan elite nasional guna menjaga stabilitas negara di tengah krisis global.

Pemerintah menegaskan komitmennya menciptakan ruang kolaboratif dan inklusif dalam penyelenggaraan negara, dengan menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama di tengah dinamika geopolitik internasional yang terus berkembang. (Ant/E-3)