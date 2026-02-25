DPR Minta Tes Urine untuk Personel Polri Jangan Cuma Formalitas

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, mewanti-wanti jajaran Polri agar tidak menjadikan instruksi tes urine serentak sebagai formalitas belaka. Ia menegaskan bahwa langkah bersih-bersih internal tersebut harus dilakukan secara serius demi menjaga integritas institusi.
Hasbiallah menekankan bahwa tes urine anggota polri di Indonesia harus menjadi komitmen nyata dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, terutama yang melibatkan oknum di dalam tubuh Polri.
“Tes urine jangan hanya jadi simbol atau pencitraan (gimmick). Ini harus menjadi bagian dari komitmen nyata membersihkan internal. Kalau aparatnya sendiri terlibat praktik haram narkoba, lalu masyarakat mau percaya kepada siapa?” kata Hasbiallah melalui keterangannya, Rabu (25/2/2026).
Pernyataan tegas ini merupakan respons atas instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan pelaksanaan tes urine serentak di seluruh jajaran kepolisian. Langkah tersebut diambil menyusul adanya sejumlah oknum anggota, termasuk perwira menengah, yang terjerat kasus narkotika baru-baru ini.
Hasbiallah, yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB DKI Jakarta, menyatakan dukungannya terhadap ketegasan pimpinan Polri. Namun, ia memberikan catatan kritis agar implementasi di lapangan dilakukan secara transparan dan di bawah pengawasan ketat agar tidak ada celah manipulasi.
Ia mendesak agar hasil dari tes urine tersebut ditindaklanjuti dengan sanksi hukum dan etik yang berat bagi mereka yang terbukti positif atau terlibat jaringan narkoba.
“Penegakan hukum harus tegas, terbuka, dan tanpa kompromi. Tidak boleh pandang bulu. Ini penting untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” imbuhnya. (H-4)
Hafiz Mahendra, pengemudi Calya ugal-ugalan di Gunung Sahari resmi jadi tersangka. Terancam 4 tahun penjara & denda Rp8 juta. Simak kronologi dan hasil tes urinenya!
Dua awak bus positif mengonsumsi narkoba saat dilakukan tes urine di Terminal Purabaya Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (26/12).
Bea Cukai Batam berhasil menggagalkan dua upaya penyelundupan dalam satu hari, yakni narkotika seberat sekitar 475 gram dan 96 botol minuman beralkohol ilegal tanpa pita cukai.
KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) menggelar tes urine massal pegawai.
Tes urin ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pematang Siantar, sebagai bagian dari kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 2 Tahun 2024
Mephedrone adalah hasil fermentasi yang dikelompokkan narkotika golongan 1 sehingga dilarang di Indonesia.
Seorang ibu rumah tangga di Aceh Besar ditangkap polisi setelah nekat menukarkan mobil rental Toyota Avanza Veloz dengan narkotika jenis sabu seberat satu ons.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menyatakan pelaku penganiayaan karyawan SPBU di Cipinang, Jakarta Timur, positif sabu dan ganja usai tes urine.
Fokus BNN seharusnya diarahkan pada pelaku ilegal, bukan justru menuding semua pelaku industri legal yang sudah patuh pada aturan.
Petugas Bea Cukai bersama Bareskrim Polri berhasil mengungkap laboratorium pembuatan sabu di kawasan Sunter, Jakarta Utara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved