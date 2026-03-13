Pastikan Sopir Bebas Narkoba, Polres Tanjung Perak Gelar Tes Urine Massal Jelang Mudik 2026

Ilustrasi(Dok Istimewa)

POLRES Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melakukan tes urine ke 45 sopir truk yang hendak melakukan perjalanan menuju luar pulau di Pelabuhan tanjung Perak Surabaya, sebagai bagian keselamatan jelang arus mudik 2026.

“Ini sebagai salah satu upaya kami untuk memastikan perjalanan para pemudik agar aman dan selamat sampai tujuan, jangan sampai mereka mengkonsumsi obat terlarang,” kata Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto di Surabaya, Jumat (13/3).

Menurutnya, pengecekan urine ini menyasar sopir truk dan bus antarpulau yang beroperasi di sekitar Jalan Prapat Kurung dan gate Pelabuhan Jamrud Surabaya.

Suroto menambahkan, pengecekan urine terhadap para sopir truk dan bus dilakukan secara mendadak untuk melihat kejujuran dan ketertiban para sopir. “Tes urine ini juga dilakukan secara acak di dua lokasi berbeda,” katanya.

Dari hasil pengecekan terhadap 43 sopir truk dan bus itu, semuanya dinyatakan negatif narkotika. Polisi mengimbau selama masa mudik Lebaran 2026, para sopir diminta untuk tidak ugal-ugalan dan menjaga ketertiban lalu lintas.

“Karena ini menyangkut keselamatan banyak orang, kami berpesan agar sopir tidak ugal-ugalan da tetap tertib berlalu lintas,” ujarnya. (H-2)