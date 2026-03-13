Pastikan Sopir Bebas Narkoba, Polres Tanjung Perak Gelar Tes Urine Massal Jelang Mudik 2026

Headline
POLRES Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melakukan tes urine ke 45 sopir truk yang hendak melakukan perjalanan menuju luar pulau di Pelabuhan tanjung Perak Surabaya, sebagai bagian keselamatan jelang arus mudik 2026.
“Ini sebagai salah satu upaya kami untuk memastikan perjalanan para pemudik agar aman dan selamat sampai tujuan, jangan sampai mereka mengkonsumsi obat terlarang,” kata Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto di Surabaya, Jumat (13/3).
Menurutnya, pengecekan urine ini menyasar sopir truk dan bus antarpulau yang beroperasi di sekitar Jalan Prapat Kurung dan gate Pelabuhan Jamrud Surabaya.
Suroto menambahkan, pengecekan urine terhadap para sopir truk dan bus dilakukan secara mendadak untuk melihat kejujuran dan ketertiban para sopir. “Tes urine ini juga dilakukan secara acak di dua lokasi berbeda,” katanya.
Dari hasil pengecekan terhadap 43 sopir truk dan bus itu, semuanya dinyatakan negatif narkotika. Polisi mengimbau selama masa mudik Lebaran 2026, para sopir diminta untuk tidak ugal-ugalan dan menjaga ketertiban lalu lintas.
“Karena ini menyangkut keselamatan banyak orang, kami berpesan agar sopir tidak ugal-ugalan da tetap tertib berlalu lintas,” ujarnya. (H-2)
Hafiz Mahendra, pengemudi Calya ugal-ugalan di Gunung Sahari resmi jadi tersangka. Terancam 4 tahun penjara & denda Rp8 juta. Simak kronologi dan hasil tes urinenya!
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, mewanti-wanti jajaran Polri agar tidak menjadikan instruksi tes urine serentak sebagai formalitas belaka
Dua awak bus positif mengonsumsi narkoba saat dilakukan tes urine di Terminal Purabaya Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (26/12).
Bea Cukai Batam berhasil menggagalkan dua upaya penyelundupan dalam satu hari, yakni narkotika seberat sekitar 475 gram dan 96 botol minuman beralkohol ilegal tanpa pita cukai.
KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) menggelar tes urine massal pegawai.
