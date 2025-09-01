Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
GELOMBANG aksi massa pada 28-30 Agustus 2025 meninggalkan catatan kelam bagi demokrasi Indonesia. Sejumlah korban berjatuhan, termasuk Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas usai dilindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta.
Peristiwa itu memicu amarah publik dan kian mempertanyakan sikap aparat dalam mengawal demonstrasi. Pascademonstrasi berdarah tersebut, lahirlah seruan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang kini ramai digaungkan di media sosial.
Rangkuman tuntutan ini disusun dari suara masyarakat, desakan organisasi sipil, hingga sikap resmi berbagai lembaga. Di antaranya melibatkan 211 organisasi masyarakat sipil, siaran pers PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan), pernyataan mahasiswa Universitas Indonesia, hingga petisi Reformasi Indonesia di Change.org yang telah mengumpulkan lebih dari 40 ribu tanda tangan.
Publik mendesak pemerintah segera menindaklanjuti 17 tuntutan dengan tenggat waktu hingga 5 September 2025. Beberapa poin utama di antaranya:
Beberapa influencer seperti Andovi da Lopez, Jerome Polin, Jerhemy Owen, dan Erika Richardo juga turut menyuarakan dukungan mereka melalui akun Instagram pribadi.
Publik mengarahkan tuntutanya tersebut secara spesifik kepada para pejabat, di antaranya Presiden, DPR, ketua umum parpol, Institusi kepolisian, TNI, hingga Kementerian Keuangan. (Instagram Jerome Polin/Z-2)
ENGAMAT hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 (UTA '45) Jakarta, Rudyono Darsono, mengimbau Polri untuk mengusut kasus tewasnya pengemudi ojek online (driver ojol) Affan Kurniawan.
Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) mengumpulkan donasi bagi keluarga almarhum Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang tewas terlindas rantis Brimob.
SEKELOMPOK anak muda dari komunitas kripto, Cryptocium, menggalang dana untuk korban tewas pengendara ojol Affan Kurniawan.
Para alumni UNJ mendesak penegakan hukum yang tegas terkait meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan
Grab Indonesia menyebut sejauh ini tercatat dua mitra Grab yang menjadi korban meninggal dan tiga dirawat di rumah sakit imbas kericuhan aksi demo
Langkah Presiden Prabowo ini perlu diapresiasi karena tetap mengedepankan langkah-langkah konstitusional dan demokratis dalam merespon gelombang kemarahan publik.
Tujuannya agar para siswa tidk bersinggungan dengan rencana aksi demonstrasi yang akan berlangsung Senin (1/9) di halaman Gedung DPRD setempat.
Penyampaian aspirasi merupakan hal yang baik, namun jangan sampai berlaku anarkis.
Melalui kampanye bertajuk #SalingJagaBersama – Jaga Stasiun, Jaga Perjalanan Kita, KAI menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam merawat sarana publik.
Kebijakan ini berlaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 1 hingga 4 September 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved