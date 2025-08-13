OTT KPK Menyeret Inhutani V

Ilustrasi.(MI)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jakarta, hari ini, 13 Agustus 2025. Operasi senyap yang terjadi menyeret Inhutani V.

“Inhutani V,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui keterangan tertulis, Rabu (13/8).

Pihak Tertangkap?

Fitroh enggan memerinci total orang yang ditangkap. Tapi, dia menjelaskan ada pejabat badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.

“Direksi salah satu BUMN dan swasta,” ucap Fitroh.

Selang beberapa waktu, Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.

“(Yang ditangkap) sembilan,” katanya.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan nasib para pihak yang ditangkap. Nantinya, status hukum mereka dipaparkan melalui konferensi pers. (Can)