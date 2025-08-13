Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

OTT KPK Menyeret Inhutani V

Candra Yuri Nuralam
13/8/2025 14:53
OTT KPK Menyeret Inhutani V
Ilustrasi.(MI)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jakarta, hari ini, 13 Agustus 2025. Operasi senyap yang terjadi menyeret Inhutani V.

“Inhutani V,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui keterangan tertulis, Rabu (13/8).

Pihak Tertangkap?

Fitroh enggan memerinci total orang yang ditangkap. Tapi, dia menjelaskan ada pejabat badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.

Baca juga : 9 Orang Ditangkap dalam OTT KPK di Jakarta

“Direksi salah satu BUMN dan swasta,” ucap Fitroh.

Selang beberapa waktu, Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.

“(Yang ditangkap) sembilan,” katanya.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan nasib para pihak yang ditangkap. Nantinya, status hukum mereka dipaparkan melalui konferensi pers. (Can)



Editor : Cahya Mulyana
