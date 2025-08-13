KPK Gelar OTT di Jakarta, Direksi BUMN dan Swasta Ditangkap

Ilustrasi.(MGN)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jakarta, hari ini, 13 Agustus 2025. Penangkapan kali ini dilakukan di Jakarta.

“(Benar ada OTT di) Jakarta,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada Metrotvnews.com, Rabu (13/8).

Pihak Terlibat?

Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.

Selang beberapa waktu, Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.

“(Yang ditangkap) sembilan. Direksi salah satu BUMN dan swasta,” ucap Fitroh.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan nasib para pihak yang ditangkap. Nantinya, status hukum mereka dipaparkan melalui konferensi pers. (Can/P-3)