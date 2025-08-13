KPK Gelar OTT di Jakarta, Direksi BUMN dan Swasta Ditangkap

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jakarta, hari ini, 13 Agustus 2025. Penangkapan kali ini dilakukan di Jakarta.
“(Benar ada OTT di) Jakarta,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada Metrotvnews.com, Rabu (13/8).
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Selang beberapa waktu, Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.
“(Yang ditangkap) sembilan. Direksi salah satu BUMN dan swasta,” ucap Fitroh.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan nasib para pihak yang ditangkap. Nantinya, status hukum mereka dipaparkan melalui konferensi pers. (Can/P-3)
Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa langkah restrukturisasi dan reformasi struktural BPI Danantara menjadi penggerak penting bagi penguatan ekonomi nasional.
Pemerintah memperkenalkan mekanisme titik serah untuk menjamin distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran.
LOGISTIK adalah nadi perekonomian yang menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved