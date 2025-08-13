9 Orang Ditangkap dalam OTT KPK di Jakarta

Ilustrasi.(dok.MI)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jakarta, hari ini, 13 Agustus 2025. Sebanyak sembilan orang terjaring.

“(Yang ditangkap) sembilan,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui keterangan tertulis, Rabu (13/8).

Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.

“Direksi salah satu BUMN dan swasta,” ucap Fitroh.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan nasib para pihak yang ditangkap. Nantinya, status hukum mereka dipaparkan melalui konferensi pers. (Can)