NasDem Usung Politik Jalan Tengah di Konferensi SocDem Asia

MELALUI rangkaian kegiatan konferensi tingkat internasional Social Democrat (SocDem) Asia-Progressive Alliance Conference 2022, Partai NasDem ingin mempopulerkan politik ke arah tengah.

Politik yang menghormati perbedaan sebagai realita, yang tetap harus dihadapi demi melahirkan demokrasi berkualitas. "Kegiatan ini bagus sekali karena ini satu alliance yang dibangun dari sosial demokrat, yang mengajak untuk membangun politik di wilayah tengah," ujar Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate.

Pendapat Johnny disuarakan dalam pembukaan rangkaian kegiatan SocDem Asia 2022 yang berlangsung di NasDem Tower, Jakarta, pada Selasa (22/11) ini. Konferensi yang diikuti delegasi dari 23 negara itu bertajuk Politics of Identities: Harnessing Power in Diversity and Unity.

Sedikitnya, ada 14 partai politik anggota Socdem dari berbagai negara yang memberikan pokok-pokok pikiran terkait dengan sosial demokrat yang mengutamakan keutuhan negara dan ideologi bangsa.

"Sebagai Sekjen Partai NasDem, saya berharap konferensi ini dapat memberikan pikiran yang akan membantu NasDem mengambil bagiannya dalam Pemilu 2024, dengan kualitas yang lebih baik dari pemilu sebelumnya," imbuh Johnny.

Konfrensi Socdem Asia kali ini merupakan kegiatan kedua yang dilakukan NasDem. Kegiatan tersebut juga membahas bagaimana berpolitik di wilayah multikultural dan plural dengan tetap mempertahankan aspek demokrasi.

"Meningkatkan kualitas demokrasi, menghasilkan pemimpin yang tepat melalui proses politik dan pemilu yang legtitimate. Itu yang kita harapkan," pungkasnya.

Kegiatan konferensi internasional diawali dengan kunjungan para amggota Socdem mememui Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Lalu, dilanjutkan dengan pembukaan konferensi di Grand Ballroom, NasDem Tower.

Hadir pula dalam pembukaan tersebut Interim Network Coordinator SocDem Asia Marlon Cornelio. Berikut, Global Coordinator Progressive Alliance Conny Reuter dan Ketua Bidang Hubungan Internasional DPP NasDem Martin Manurung.(OL-11)