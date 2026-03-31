ASICS Indonesia Rilis SONICSMASH FF, Sepatu untuk Pemain Padel(MI/HO)

MENANGGAPI tren olahraga padel yang tengah naik daun di tanah air, ASICS Indonesia resmi meluncurkan SONICSMASH FF. Sepatu berperforma tinggi ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pemain padel, mulai dari aspek teknis di lapangan hingga dukungan terhadap gaya hidup aktif masyarakat urban.

Peluncuran ini dikemas dalam acara ASICS Padel SONICSMASH FF Launch, yang menggabungkan pameran produk dengan kompetisi komunitas. Langkah ini mempertegas komitmen ASICS dalam membangun ekosistem olahraga yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Fokus pada Pasar Indonesia dan Keseimbangan Mental

Indonesia dinilai sebagai pasar strategis bagi ASICS karena dinamika komunitas olahraganya yang sangat beragam. Mitsuyuki Tominaga, President & COO ASICS, menekankan bahwa inovasi ini berakar pada filosofi perusahaan.

"Kami melihat Indonesia sebagai pasar dengan komunitas olahraga yang dinamis dan beragam. Melalui SONICSMASH FF, kami ingin memberikan kontribusi positif pada komunitas padel dengan menghadirkan inovasi berbasis sports science yang mendukung performa pemain, sejalan dengan filosofi Sound Mind, Sound Body yang meyakini pentingnya keseimbangan kesehatan fisik dan mental," ujar Tominaga.

Keunggulan Teknologi SONICSMASH FF

Sepatu ini dirancang untuk memfasilitasi gerakan khas padel yang menuntut kecepatan, stabilitas, dan fleksibilitas tinggi. Beberapa fitur unggulan yang disematkan meliputi:

SPEEDTRUSS: Meningkatkan stabilitas dan mendukung akselerasi eksplosif saat pemain melakukan perubahan arah mendadak.

FLYTEFOAM Midsole: Material ringan yang memberikan bantalan responsif demi kenyamanan ekstra.

X-GROOVE Outsole: Dilengkapi pola herringbone khusus untuk traksi kuat dan fleksibilitas maksimal pada gerakan memutar (cutting).

Breathable Mesh Upper: Memastikan sirkulasi udara optimal agar kaki tetap sejuk selama pertandingan intens.

Menggerakkan Komunitas Urban

Presiden Direktur ASICS Indonesia, Yuya Sugiyama, mencatat bahwa padel telah bertransformasi menjadi olahraga sosial yang sangat digemari masyarakat perkotaan.

"Kami melihat olahraga padel berkembang sangat cepat di Indonesia, terutama di kalangan komunitas urban yang mencari aktivitas olahraga sosial yang menyenangkan. Melalui peluncuran SONICSMASH FF ini, kami ingin menghadirkan inovasi yang mampu mendukung performa pemain padel sekaligus memperkuat pesan kampanye kami, *Move your body, move your mind*, yang mengajak masyarakat merasakan manfaat positif dari bergerak aktif untuk kesehatan fisik maupun mental," tegas Sugiyama. (Z-1)