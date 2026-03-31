ASICS Indonesia Rilis SONICSMASH FF, Sepatu untuk Pemain Padel

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
MENANGGAPI tren olahraga padel yang tengah naik daun di tanah air, ASICS Indonesia resmi meluncurkan SONICSMASH FF. Sepatu berperforma tinggi ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pemain padel, mulai dari aspek teknis di lapangan hingga dukungan terhadap gaya hidup aktif masyarakat urban.
Peluncuran ini dikemas dalam acara ASICS Padel SONICSMASH FF Launch, yang menggabungkan pameran produk dengan kompetisi komunitas. Langkah ini mempertegas komitmen ASICS dalam membangun ekosistem olahraga yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
Indonesia dinilai sebagai pasar strategis bagi ASICS karena dinamika komunitas olahraganya yang sangat beragam. Mitsuyuki Tominaga, President & COO ASICS, menekankan bahwa inovasi ini berakar pada filosofi perusahaan.
"Kami melihat Indonesia sebagai pasar dengan komunitas olahraga yang dinamis dan beragam. Melalui SONICSMASH FF, kami ingin memberikan kontribusi positif pada komunitas padel dengan menghadirkan inovasi berbasis sports science yang mendukung performa pemain, sejalan dengan filosofi Sound Mind, Sound Body yang meyakini pentingnya keseimbangan kesehatan fisik dan mental," ujar Tominaga.
Sepatu ini dirancang untuk memfasilitasi gerakan khas padel yang menuntut kecepatan, stabilitas, dan fleksibilitas tinggi. Beberapa fitur unggulan yang disematkan meliputi:
Presiden Direktur ASICS Indonesia, Yuya Sugiyama, mencatat bahwa padel telah bertransformasi menjadi olahraga sosial yang sangat digemari masyarakat perkotaan.
"Kami melihat olahraga padel berkembang sangat cepat di Indonesia, terutama di kalangan komunitas urban yang mencari aktivitas olahraga sosial yang menyenangkan. Melalui peluncuran SONICSMASH FF ini, kami ingin menghadirkan inovasi yang mampu mendukung performa pemain padel sekaligus memperkuat pesan kampanye kami, *Move your body, move your mind*, yang mengajak masyarakat merasakan manfaat positif dari bergerak aktif untuk kesehatan fisik maupun mental," tegas Sugiyama. (Z-1)
Dirancang untuk mereka yang mengapresiasi gaya low-profile namun tetap mengutamakan kenyamanan, Chuck Taylor Lo hadir dengan garis desain yang bersih dan sleek.
KBRI Warsawa memboyong empat jenama UMKM unggulan, yaitu Serlium Leathers, Ittaherl, Roka Collections, dan Umiy Lasega Batik.
Masalah utama yang sering dihadapi pelari urban adalah sepatu yang cepat rusak, hilangnya daya responsif, serta rasa cepat lelah akibat penggunaan rutin.
Pemilihan alas kaki seharusnya mengutamakan kenyamanan anak di atas fungsi korektif yang belum tentu diperlukan.
Rekomendasi 7 sepatu Nike tanpa tali yang nyaman dan aman untuk lansia. Mudah dipakai tanpa membungkuk, fokus stabilitas dan kenyamanan kaki.
Pemprov DKI Jakarta segel lapangan padel tak berizin! Kadis Citata tegaskan lapangan tanpa SLF wajib tutup demi keselamatan struktur & nyawa pengguna.
Dinas Citata DKI ungkap hanya 2 lapangan padel di Jakarta yang punya SLF dari total ratusan unit. Simak aturan tegas Pemprov DKI soal penutupan lapangan ilegal!
Konsep "Matic" yang diusung mengedepankan pendekatan olahraga yang inklusif dan santai, sehingga dapat dinikmati oleh pemula hingga pemain berpengalaman.
Pemerintah Kota Jakarta Timur mencatat sebanyak 27 dari total 57 lapangan padel yang beroperasi di wilayahnya belum memiliki izin yang sesuai.
Pemerintah Kota Jakarta Timur menyegel sebuah bangunan lapangan padel di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar.
