Hadirkan Siluet Terendah, Converse Resmi Luncurkan Chuck Taylor Lo

Converse Chuck Taylor Lo(MI/HO)

CONVERSE kembali melakukan terobosan pada lini produk ikonik mereka dengan memperkenalkan siluet terbaru, Chuck Taylor Lo. Koleksi ini mencatatkan sejarah sebagai varian Chuck dengan profil sol paling rendah yang pernah diproduksi, mengusung filosofi desain minimalis yang menekankan bahwa kesederhanaan adalah kekuatan utama.

Dirancang untuk mereka yang mengapresiasi gaya low-profile namun tetap mengutamakan kenyamanan, Chuck Taylor Lo hadir dengan garis desain yang bersih dan sleek.

Pendekatan estetika ini membuktikan prinsip less is more, menghasilkan tampilan bersahaja yang universal namun tetap memiliki karakter kuat.

Inovasi di Balik Desain Minimalis

Meski tampil dengan profil sangat rendah yang memberikan kesan menapak lebih dekat ke tanah, Converse tidak mengorbankan aspek teknis.

Di balik tampilannya yang streamlined, tertanam konstruksi yang dirancang dengan pertimbangan matang untuk mendukung mobilitas harian.

Kenyamanan sepanjang hari didukung oleh penggunaan midsole berbahan foam ringan serta bantalan dalam sepatu OrthoLite yang ergonomis. Kombinasi ini memastikan pengguna mendapatkan dukungan maksimal meski dalam balutan desain yang sangat minimalis.

Detail Premium dan Sentuhan Klasik

Kekuatan Chuck Taylor Lo juga terletak pada permainan tekstur dan materialnya. Converse menggunakan bahan premium berupa suede berkualitas tinggi serta kerah tumit berbahan kulit full-grain yang dilengkapi bantalan empuk.

Detail kecil seperti lubang tali sepatu beraksen dan baris lubang tambahan memberikan dimensi baru pada tampilannya yang apik.

Walaupun tampil lebih modern dan tipis, DNA asli Chuck Taylor tetap dipertahankan sebagai inti desain. Elemen ikonik seperti lapisan karet pada ujung sepatu (toe cap), pelindung bagian depan, jahitan dua baris, hingga detail jahitan bersayap tetap hadir.

Begitu pula dengan branding All Star yang tetap tersemat pada bagian tumit dan lidah sepatu.

Pilihan Warna dan Ketersediaan

Untuk mendukung ekspresi diri dan individualitas penggunanya, setiap pembelian dilengkapi dengan dua set tali sepatu yang memungkinkan eksplorasi gaya personal.

Chuck Taylor Lo hadir dalam berbagai pilihan warna yang menarik, mulai dari warna klasik hingga musiman:

Red

Black

Egret

New Found Bloom

Clear Skies

Light Field Surplus

Koleksi terbaru ini sudah tersedia mulai Februari 2026 di seluruh gerai resmi Converse di Indonesia serta melalui situs resmi converse.id. (Z-1)