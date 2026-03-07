Diplomasi Alas Kaki: Produk UMKM Indonesia Jajaki Pasar Eropa di POLSHOES 2026

Pengunjung melihat-lihat alas kaki yang dipamerkan KBRI Warsawa yang ambil bagian di acara POLSHIES Fair 2026.(MI/Dok KBRI Warsawa)

KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) Warsawa mencatatkan sejarah baru dalam upaya diplomasi ekonomi di Polandia. Untuk pertama kalinya, Indonesia berpartisipasi dalam pameran dagang internasional sektor alas kaki, POLSHOES Fair 2026, yang berlangsung pada 3–4 Maret 2026 di EXPO Kraków.

Langkah strategis ini diambil untuk memperluas akses pasar produk nasional di kawasan Eropa Tengah dan Timur.

Di ajang ini, KBRI Warsawa memboyong empat jenama UMKM unggulan, yaitu Serlium Leathers, Ittaherl, Roka Collections, dan Umiy Lasega Batik. Keempatnya menampilkan produk yang mengedepankan aspek craftsmanship, desain yang berbeda, serta sentuhan budaya Indonesia yang kental.

Di tengah dominasi sepatu bot musim dingin dan sneakers dari 85 eksibitor mancanegara, paviliun Indonesia berhasil mencuri perhatian pengunjung dengan keberagaman produknya. Indonesia menawarkan variasi unik mulai dari sepatu kulit handmade berwarna, sepatu pesta perempuan, hingga sepatu berbahan suede yang dipadukan dengan tenun Baduy.

Fatimah Alatas, Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Warsawa, menegaskan bahwa kehadiran Indonesia di POLSHOES merupakan langkah awal untuk memperkenalkan kekuatan industri alas kaki nasional ke pasar Polandia dan Eropa.

“Produk yang ditampilkan menunjukkan bahwa sepatu Indonesia tidak hanya kompetitif dari sisi harga, tetapi juga memiliki nilai tambah dari segi desain, kualitas material, serta karakter handmade,” ujar Fatimah.

Pemilihan Polandia sebagai lokasi promosi dinilai sangat tepat mengingat negara ini merupakan pusat perdagangan dan distribusi strategis di Uni Eropa. Banyak perusahaan dagang di Polandia yang melayani pasar domestik maupun kawasan melalui jaringan distribusi konvensional dan platform e-commerce.

Berdasarkan data World Footwear Yearbook 2025, Indonesia saat ini merupakan eksportir alas kaki terbesar ketiga di dunia. Tren positif juga terlihat pada nilai ekspor ke Polandia yang meningkat signifikan, dari sekitar US$225 juta pada 2022 menjadi lebih dari US$317 juta pada 2024.

Melalui pameran ini, Indonesia berhasil mengidentifikasi potensi besar pada segmen menengah hingga premium di pasar Eropa yang sangat menghargai kualitas material dan karakter produk buatan tangan.

Ke depan, KBRI Warsawa berkomitmen untuk terus memperkuat jejaring dengan distributor dan pelaku industri guna mendorong pertumbuhan ekspor alas kaki Indonesia secara berkelanjutan. (Z-1)