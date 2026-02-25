Intensitas Tinggi Pelari Urban Butuh Sepatu Lari yang Tahan Lama

Ilustrasi(MI/HO)

BAGI pelari urban yang memiliki jadwal latihan rutin, pemilihan sepatu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga durabilitas.

Menjawab kebutuhan pelari yang kerap berlatih 3-6 kali seminggu, New Balance resmi meluncurkan 1080v15 di Indonesia pada 25 Februari 2026.

Seri ini dirancang khusus untuk mengimbangi intensitas tinggi, sekaligus memberikan masa pakai yang lebih awet bagi para pelari yang konsisten.

Masalah utama yang sering dihadapi pelari urban adalah sepatu yang cepat rusak, hilangnya daya responsif, serta rasa cepat lelah akibat penggunaan rutin.

Martina Harianda Mutis,Sports Brand Marketing General Manager MAP Active, menyatakan bahwa 1080v15 hadir untuk menjawab tantangan tersebut.

"Padahal yang dibutuhkan pelari urban ini adalah sepatu yang awet untuk jangka panjang dan bisa mengimbangi intensitas mereka. Seri ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Lebih awet, bantu pelari lebih extra miles," ungkapnya.

Durabilitas ini didukung oleh inovasi teknologi midsole terbaru, yaitu Infinion foam, yang menggantikan teknologi Fresh Foam X.

Bantalan ini dibuat melalui proses infusi nitrogen superkritikal yang menghasilkan struktur lebih kokoh serta energy return yang lebih baik.

Selain keawetan, sepatu ini juga mengalami efisiensi bobot dengan pengurangan sekitar 37 gram dibandingkan versi sebelumnya, menjadikannya pilihan yang lebih ringan untuk menemani berbagai sesi latihan.

Pengguna yang telah menjajal sepatu ini di acara Planet Sports Run 2026 memberikan testimoni positif mengenai performanya.

Jessica dari USS Running mengungkapkan bahwa performa sepatu ini tetap konsisten, bahkan setelah digunakan untuk berbagai jenis sesi lari.

"Sepatu ini terasa seimbang, empuk namun tidak terlalu mushy. Saya pakai untuk easy run 5–10 km hingga long run sejauh 15 km, dan performanya tetap terasa konsisten," ujarnya.

Hal serupa diakui Irene dari Degen Run Club yang merasa bantalan sepatu ini membantu langkahnya menjadi lebih ringan dalam berbagai variasi sesi latihan.

Sepatu ini hadir dalam 16 pilihan colorway yang dirancang untuk mendukung gaya serta kebutuhan performa setiap pelari. (Z-1)