Highside di Tikungan 11, Veda Ega Pratama Gagal Finis di Moto3 GP Amerika Serikat 2026

30/3/2026 03:57
Highside di Tikungan 11, Veda Ega Pratama Gagal Finis di Moto3 GP Amerika Serikat 2026
Pembalap Moto3 Indonesia Veda Ega Pratama(ANTARA/Puspa Perwitasari)

PEMBALAP muda Indonesia, Veda Ega Pratama, harus menelan pil pahit di putaran Moto3 Amerika Serikat 2026. Membela Honda Team Asia, Veda gagal menyelesaikan balapan (DNF) setelah mengalami insiden di Circuit of the Americas (COTA), Texas, Senin (30/3) dini hari WIB.

Padahal, Veda menunjukkan performa menjanjikan sejak awal akhir pekan. Mengutip laman resmi MotoGP, Senin (30/3), pembalap asal Gunungkidul ini memulai balapan dari posisi keempat setelah tampil impresif di sesi kualifikasi.

Saat balapan dimulai, persaingan sengit langsung tersaji di barisan depan. Veda terlibat duel sengit melawan sesama rookie, Casey O’Gorman dan Joel Esteban. 

Baca juga : Veda Ega Pratama Bidik Prestasi di Moto3 AS Usai Podium Bersejarah di Brasil

Meski sempat merosot ke posisi kedelapan, Veda menunjukkan mentalitas juaranya dengan bangkit dan bahkan mencetak lap tercepat pada putaran keempat.

Sayangnya, momentum positif tersebut terhenti di lap kelima. Saat berusaha keluar dari Tikungan 11, Veda kehilangan kendali motornya dan mengalami insiden highside. Joel Esteban yang berada tepat di belakangnya tidak mampu menghindar, sehingga keduanya harus menyudahi balapan lebih awal.

Di sisi lain, podium utama Moto3 Amerika Serikat 2026 berhasil dikuasai Guido Pini (Leopard Racing) melalui persaingan super ketat. Ia hanya unggul tipis +0,056 detik dari Maximo Quiles (CFMOTO Valresa Aspar Team) di posisi kedua, disusul Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) di tempat ketiga.

Berikut hasil lengkap Moto3 GP Amerika Serikat 2026:

  1. Guidi Pini (Leopard Racing) - 31:20.489
  2. Maximo Quiles (Valresa Aspar Team) - +0.056
  3. Alvaro Carpe (Red Bull Ajo) - +0.254
  4. Valentin Perrone (Red Bull Tech3) - +0.445
  5. Adrian Fernandez (Leopard Racing) - +9.192
  6. Rico Salmela (KTM Tech3) - +15.075
  7. Brian Uriarte (KTM Ajo) - +15.105
  8. Adrian Cruces (CIP Green Power) - +14.914
  9. Matteo Bertelle (Level Up - MTA) - +15.420
  10. Scott Ogden (CIP Green Power) - +15.570
  11. Eddie O'Shea (Mlav Racing) - +16.204
  12. Marco Morelli (Valresa Aspar Team) - +17.274
  13. Hakim Danish (AEON Credit) - +18.513
  14. Marcos Uriarte (Liqui Moly) - +20.559
  15. Jesus Rios (Rivacold Snipers) - +27.200
  16. Ruche Moodley (Code Motorsports) - +28.093
  17. Nicollo Carraro (Rivacold Snipers) - +28.099
  18. Ryusei Yamanaka (AEON Credit) - +28.332
  19. Cormac Buchanan (Code Motorsports) - +37.244
  20. Leo Rammerstrofer (SIC58 Squadra Corse) - +61.694

DNF (Gagal menyelesaikan balapan):

  • Zen Mitani (Honda Team Asia)
  • Casey O'Gorman (SIC58 Squadra Corse
  • Joel Esteban (Level Up - MTA)
  • Joel Kelso (Mlav Racing
  • Veda Ega Pratama (Honda Team Asia). (Ant/Z-1)



