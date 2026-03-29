Fabio Di Giannantonio Rebut Posisi Pole GP Amerika Serikat 2026, Pecahkan Rekor Sirkuit

29/3/2026 05:59
Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio usai meraih posisi pole di GP Amerika Serikat.(X @VR46RacingTeam)

PEMBALAP Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio, sukses mengamankan posisi start terdepan (posisi pole) di kualifikasi GP Amerika Serikat (AS) 2026. 

Pencapaian di Sirkuit Americas ini menjadi posisi pole kedua berturut-turut bagi Giannantonio pada musim ini setelah sebelumnya berjaya di GP Brasil.

Melansir data resmi MotoGP, Minggu (29/3) dini hari WIB, pembalap yang akrab disapa Diggia ini mencatatkan waktu fantastis 2 menit 0,136 detik. Catatan tersebut sekaligus memecahkan rekor lap tercepat di Austin yang sebelumnya dipegang Maverick Vinales (2 menit 0,864 detik) pada musim 2024.

Baca juga : Fabio Di Giannantonio Rebut Posisi Pole di GP Brasil 2026

Persaingan Sengit di Q2

Sesi Kualifikasi 2 (Q2) berlangsung sangat ketat. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) sempat mendominasi dan menduduki posisi puncak hingga menit-menit terakhir. Namun, Diggia melakukan putaran terakhir yang luar biasa untuk menggeser Bezzecchi ke posisi kedua dengan selisih 0,193 detik.

Melengkapi baris terdepan, pembalap muda Pedro Acosta (Red Bull KTM) akan memulai balapan dari posisi ketiga.

Kejutan di Barisan Tengah

Hasil kurang memuaskan justru diraih oleh juara dunia bertahan, Marc Marquez. Untuk pertama kalinya musim ini, pembalap Ducati Lenovo tersebut terlempar dari posisi tiga besar dan harus puas memulai balapan dari urutan keenam. 

Ia berada dua tingkat di bawah rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang menempati posisi keempat.

Hasil Kualifikasi GP AS 2026:

  1. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46) - 2:00,136
  2. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) +0,193
  3. Pedro Acosta (Red Bull KTM) +0,349
  4. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) +0,427
  5. Joan Mir (Honda) +0,445
  6. Marc Marquez (Ducati Lenovo) +0,501
  7. Jorge Martin (Aprilia) +0,560
  8. Alex Marquez (BK8 Gresini) +0,629
  9. Luca Marini (Honda) +0,755
  10. Fermin Aldeguer (BK8 Gresini) +0,878
  11. Ai Ogura (Trackhouse Racing) +1,283
  12. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech 3) +1,341 (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
