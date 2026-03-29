Fabio Di Giannantonio Rebut Posisi Pole GP Amerika Serikat 2026, Pecahkan Rekor Sirkuit

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PEMBALAP Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio, sukses mengamankan posisi start terdepan (posisi pole) di kualifikasi GP Amerika Serikat (AS) 2026.
Pencapaian di Sirkuit Americas ini menjadi posisi pole kedua berturut-turut bagi Giannantonio pada musim ini setelah sebelumnya berjaya di GP Brasil.
Melansir data resmi MotoGP, Minggu (29/3) dini hari WIB, pembalap yang akrab disapa Diggia ini mencatatkan waktu fantastis 2 menit 0,136 detik. Catatan tersebut sekaligus memecahkan rekor lap tercepat di Austin yang sebelumnya dipegang Maverick Vinales (2 menit 0,864 detik) pada musim 2024.
Sesi Kualifikasi 2 (Q2) berlangsung sangat ketat. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) sempat mendominasi dan menduduki posisi puncak hingga menit-menit terakhir. Namun, Diggia melakukan putaran terakhir yang luar biasa untuk menggeser Bezzecchi ke posisi kedua dengan selisih 0,193 detik.
Melengkapi baris terdepan, pembalap muda Pedro Acosta (Red Bull KTM) akan memulai balapan dari posisi ketiga.
Hasil kurang memuaskan justru diraih oleh juara dunia bertahan, Marc Marquez. Untuk pertama kalinya musim ini, pembalap Ducati Lenovo tersebut terlempar dari posisi tiga besar dan harus puas memulai balapan dari urutan keenam.
Ia berada dua tingkat di bawah rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang menempati posisi keempat.
Hasil Kualifikasi GP AS 2026:
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses mengamankan posisi start keempat dalam sesi kualifikasi Moto3 GP Amerika Serikat (AS) di Circuit of the Americas (COTA).
Mario Aji gagal menembus sesi kualifikasi kedua (Q2) Moto2 Amerika Serikat di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Sabtu (28/3).
Masalah bahu tersebut mulai dirasakan Maverick Vinales saat bersaing di GP Brasil, akhir pekan lalu.
Kepercayaan diri Veda Ega Pratama untuk berprestasi di Moto3 AS meningkat pesat setelah berhasil meraih podium di GP Brasil, Minggu (22/3) lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved