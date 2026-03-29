Veda Ega Pratama Start Posisi Keempat di Moto3 GP Amerika Serikat

Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama.

PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses mengamankan posisi start keempat dalam sesi kualifikasi Moto3 GP Amerika Serikat (AS) di Circuit of the Americas (COTA), Minggu (29/3) dini hari WIB.

Hasil ini menjadi modal berharga bagi pembalap berusia 17 tahun tersebut untuk memperebutkan podium di balapan utama.

Perjalanan Menuju Barisan Depan

Veda tampil konsisten sejak awal rangkaian balap. Memulai dengan finis di urutan ke-10 pada sesi latihan bebas kedua, ia berhasil menjaga tren positif hingga langsung menembus sesi kualifikasi kedua (Q2).

Pada sesi penentuan tersebut, Veda sempat tampil impresif dengan menduduki posisi kedua, menempel ketat Alvaro Carpe yang memimpin catatan waktu.

Persaingan Sengit di Menit Akhir

Memasuki tiga menit terakhir, dinamika kualifikasi berubah cepat:

Alvaro Carpe semakin kokoh di puncak dengan catatan waktu terbaik 2 menit 12,107 detik.

Casey O’Gorman menyodok ke posisi kedua di putaran terakhir.

Valentin Perrone berhasil mengamankan tempat ketiga.

Veda sebenarnya berpeluang memperbaiki posisinya pada lap terakhir. Ia mencatatkan waktu yang sangat kompetitif hingga sektor kedua. Namun sayangnya, Veda sedikit melebar keluar lintasan yang menyebabkan catatan waktu terakhirnya dibatalkan.

Meski demikian, keberhasilan mengamankan posisi keempat tetap menjadi pencapaian signifikan. Start dari baris kedua membuka peluang besar bagi pebalap tanah air ini untuk kembali meraih hasil maksimal di lintasan Austin. (Ant/Z-1)