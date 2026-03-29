Gagal Tembus Q2, Mario Aji Start dari Posisi ke-19 di Moto2 GP Amerika Serikat 2026

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PEMBALAP Indonesia, Mario Suryo Aji, harus puas memulai balapan Moto2 Amerika Serikat (AS) 2026 dari baris ketujuh. Hasil ini didapat setelah Mario gagal menembus sesi kualifikasi kedua (Q2) di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Sabtu (28/3).
Mario Aji mengakhiri sesi Q1 di posisi kelima, tepat satu tingkat di bawah zona aman untuk lolos ke Q2.
Pembalap asal Magetan tersebut mencatatkan waktu terbaik 2 menit 06,594 detik. Catatan tersebut hanya terpaut tipis, yakni 0,385 detik, dari posisi empat besar yang menjadi syarat kelulusan ke sesi berikutnya.
Jalannya sesi Q1 sempat terganggu dan tertunda akibat kibaran bendera merah (red flag) menyusul insiden di Tikungan 5.
Setelah sesi dilanjutkan, Mario tampil cukup kompetitif dan terus menjaga peluang untuk masuk ke zona Q2. Namun, hingga putaran terakhir, ia belum mampu mempertajam catatan waktunya untuk menggeser Aron Canet yang berada di posisi keempat dengan selisih sekitar 0,3 detik.
Empat pembalap yang akhirnya dinyatakan melaju ke Q2 dari sesi ini adalah Daniel Holgado, Angel Piqueras, Alex Escrig, dan Aron Canet.
Sementara itu, posisi start terdepan (posisi pole) untuk balapan Moto2 kali ini berhasil dikuasai oleh David Alonso, disusul Barry Baltus dan Alonso Lopez di baris pertama.
Kondisi kontras dialami rookie Moto2 sekaligus juara dunia Moto3 2025, Jose Antonio Rueda, yang harus menerima kenyataan pahit mengawali balapan dari posisi paling belakang. (Ant/Z-1)
