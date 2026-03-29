Jorge Martin Rajai Sprint Race GP Amerika Serikat 2026

Pembalap Pramac Racing Jorge Martin melakukan selebrasi usai memenangi Sprint Race di GP Amerika Serikat.(AFP/EVARISTO SA)

PEMBALAP Pramac Racing, Jorge Martin, sukses mengunci kemenangan dalam sesi Sprint Race GP Amerika Serikat 2026 di Circuit of the Americas (COTA), Minggu (29/3) dini hari WIB. Martin keluar sebagai yang tercepat setelah memenangi duel sengit melawan Francesco Bagnaia.

Jalannya Balapan

Drama langsung tersaji sesaat setelah bendera start dikibarkan. Francesco Bagnaia melesat memimpin balapan, dibayangi ketat oleh talenta muda Pedro Acosta.

Namun, balapan baru berjalan satu putaran, insiden sudah terjadi yang melibatkan Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Keduanya bersenggolan hingga terjatuh; meski sempat bangkit, Di Giannantonio terpaksa menyudahi balapan lebih awal karena kerusakan motor.

Memasuki pertengahan lomba, persaingan di barisan depan kian memanas. Marco Bezzecchi sempat mencuri perhatian dengan menyalip Acosta untuk merebut posisi kedua.

Tidak lama kemudian, Jorge Martin juga berhasil melewati Acosta untuk merangsek ke posisi tiga besar.

Petaka menimpa Bezzecchi di tiga lap terakhir. Ia kehilangan kendali dan terjatuh di tikungan, yang secara otomatis memberikan jalan bagi Martin untuk naik ke posisi kedua dan mulai mengancam dominasi Bagnaia.

Duel Penentu

Puncaknya terjadi pada dua lap terakhir. Martin terus menekan hingga akhirnya terjadi kontak fisik tipis saat ia mencoba menyalip Bagnaia.

Senggolan tersebut membuat Bagnaia melebar, memberikan ruang bagi Martin untuk mengambil alih pimpinan balapan.

Jorge Martin akhirnya menyentuh garis finis pertama dengan catatan waktu 20 menit 19,54 detik, unggul tipis atas Bagnaia dan Acosta yang melengkapi podium. (Ant/Z-1)