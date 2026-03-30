Headline
Penolakan terhadap Trump Meluas

Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Menang di GP Amerika Serikat, Marco Bezzecchi Pimpin Klasemen Sementara MotoGP

Basuki Eka Purnama
30/3/2026 04:31
Menang di GP Amerika Serikat, Marco Bezzecchi Pimpin Klasemen Sementara MotoGP
Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi melakukan selebrasi usai finis pertama di GP Amerika Serikat.(AFP/EVARISTO SA )

PEMBALAP Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, resmi mengambil alih puncak klasemen sementara MotoGP 2026. Keberhasilan ini diraih setelah pebalap asal Italia tersebut sukses mengamankan podium tertinggi di seri GP Amerika Serikat (AS).

Berkat kemenangan di Sirkuit Austin, Bezzecchi kini mengantongi total 81 poin. Tambahan 25 poin sempurna dari balapan utama ini membuatnya mengungguli para pesaing terdekatnya di papan atas.

Persaingan ketat terjadi di internal tim Aprilia Racing. Jorge Martin menempel ketat di urutan kedua dengan koleksi 77 poin. Martin harus puas menjadi runner-up klasemen sementara setelah finis di posisi kedua pada balapan yang sama.

Sementara itu, talenta muda Spanyol, Pedro Acosta, menunjukkan performa impresif. Pebalap Red Bull KTM ini menempati peringkat ketiga dengan raihan 60 poin usai mengamankan podium ketiga di Amerika.

Di posisi keempat, Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team menjaga konsistensinya dengan total 50 poin. 

Sebaliknya, Marc Marquez yang biasanya mendominasi Austin tampil lebih berhati-hati. Pebalap andalan Ducati Lenovo Team tersebut kini berada di peringkat kelima dengan mengoleksi 45 poin.

Dominasi pebalap di posisi sepuluh besar masih didominasi nama-nama dari Italia dan Spanyol. Berikut adalah daftar 10 besar klasemen sementara MotoGP 2026 usai seri Amerika:

  1. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – 81 poin
  2. Jorge Martin (Aprilia Racing) – 77 poin
  3. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – 60 poin
  4. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46) – 50 poin
  5. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) – 45 poin
  6. Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) – 40 poin
  7. Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) – 37 poin
  8. Alex Marquez (Gresini Racing) – 28 poin
  9. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 25 poin
  10. Luca Marini (Honda HRC Castrol) – 23 poin

Keberhasilan Bezzecchi dan Martin di posisi satu-dua mempertegas keunggulan Aprilia di awal musim ini. 

Persaingan antarpabrikan seperti Aprilia, KTM, dan Ducati diprediksi akan semakin memanas pada seri-seri berikutnya. (Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved