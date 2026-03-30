Menang di GP Amerika Serikat, Marco Bezzecchi Pimpin Klasemen Sementara MotoGP

PEMBALAP Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, resmi mengambil alih puncak klasemen sementara MotoGP 2026. Keberhasilan ini diraih setelah pebalap asal Italia tersebut sukses mengamankan podium tertinggi di seri GP Amerika Serikat (AS).
Berkat kemenangan di Sirkuit Austin, Bezzecchi kini mengantongi total 81 poin. Tambahan 25 poin sempurna dari balapan utama ini membuatnya mengungguli para pesaing terdekatnya di papan atas.
Persaingan ketat terjadi di internal tim Aprilia Racing. Jorge Martin menempel ketat di urutan kedua dengan koleksi 77 poin. Martin harus puas menjadi runner-up klasemen sementara setelah finis di posisi kedua pada balapan yang sama.
Sementara itu, talenta muda Spanyol, Pedro Acosta, menunjukkan performa impresif. Pebalap Red Bull KTM ini menempati peringkat ketiga dengan raihan 60 poin usai mengamankan podium ketiga di Amerika.
Di posisi keempat, Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team menjaga konsistensinya dengan total 50 poin.
Sebaliknya, Marc Marquez yang biasanya mendominasi Austin tampil lebih berhati-hati. Pebalap andalan Ducati Lenovo Team tersebut kini berada di peringkat kelima dengan mengoleksi 45 poin.
Dominasi pebalap di posisi sepuluh besar masih didominasi nama-nama dari Italia dan Spanyol. Berikut adalah daftar 10 besar klasemen sementara MotoGP 2026 usai seri Amerika:
Keberhasilan Bezzecchi dan Martin di posisi satu-dua mempertegas keunggulan Aprilia di awal musim ini.
Persaingan antarpabrikan seperti Aprilia, KTM, dan Ducati diprediksi akan semakin memanas pada seri-seri berikutnya. (Z-1)
