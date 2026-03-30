Mario Aji Gagal Finis di Moto2 GP Amerika Serikat 2026

Pembalap Indonesia Mario Aji(Instagram @mariosuryoaj1)

PEMBALAP Indonesia, Mario Aji, harus menelan pil pahit di seri balapan Moto2 GP Amerika Serikat 2026 yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Texas, Senin (30/3) dini hari WIB. Pembalap andalan Idemitsu Honda Team Asia tersebut gagal menyelesaikan balapan (DNF) setelah terjatuh di fase krusial.

Melansir laman resmi MotoGP, Senin (30/3), Mario Aji sebenarnya tampil cukup kompetitif sejak awal lomba.

Ia sempat bertahan lama di zona poin dan terlibat persaingan sengit melawan rider Italtrans Racing Team, Adrian Huertas. Namun nahas, Mario kehilangan kendali atas motornya dan terjatuh saat balapan hanya menyisakan dua lap terakhir.

Insiden ini membuat posisi Mario Aji di klasemen sementara Moto2 musim 2026 melorot ke peringkat 19. Kegagalan ini menjadi kerugian besar mengingat ia memiliki peluang terbuka untuk membawa pulang poin dari tanah Amerika.

Di barisan depan, drama terjadi sejak putaran awal. Insiden di Tikungan 1 sempat melibatkan pemuncak klasemen, Dani Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team) dan pembalap tuan rumah, Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team).

Alonso Lopez dari ITALJET Gresini Moto2 sempat memimpin jalannya lomba sebelum akhirnya tersingkir akibat kesalahan teknis.

Barry Baltus yang sempat menjadi pesaing kuat juga harus kehilangan posisi terdepan setelah dijatuhi hukuman Long Lap Penalty akibat manuver yang dinilai tidak aman.

Situasi tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Senna Agius. Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP ini tampil konsisten menghadapi tekanan ketat dari Celestino Vietti (HDR SpeedRS Team). Vietti sempat mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan tiga putaran, namun Agius berhasil membalas di dua lap terakhir.

Senna Agius akhirnya melintasi garis finis sebagai pemenang dengan catatan waktu 21 menit 10,744 detik. Ia unggul tipis +0,497 detik dari Celestino Vietti yang harus puas di posisi kedua, sementara podium ketiga diamankan oleh pembalap BLU CRU Pramac Yamaha Moto2, Izan Guevara.

Berikut 10 Besar Moto2 GP Amerika Serikat 2026: