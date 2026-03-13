Jafar/Felisha.(dok.PBSI)

PASANGAN ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu melaju ke perempat final Swiss Terbuka 2026 setelah menang dua gim langsung atas wakil Malaysia Jimmy Wong/Lai Pei Jing dengan skor 21-8 dan 21-11 di St. Jakobshalle, Basel, Kamis (12/3) waktu setempat.

Unggulan ketiga itu tampil dominan sepanjang pertandingan babak 16 besar. Mereka mampu mengontrol permainan dan memanfaatkan banyak kesalahan lawan sehingga laga berakhir cepat dalam dua gim.

Jafar mengatakan permainan mereka dalam pertandingan tersebut lebih rapi dibanding laga sebelumnya. "Alhamdulillah bisa menang, lancar tanpa cedera. Hari ini memang lebih baik, jarang mati sendiri dan bisa lebih mengontrol juga, makin enak mainnya dari kemarin," kata Jafar dalam keterangannya.

Sementara itu, Felisha juga menilai performa mereka meningkat dibanding pertandingan sebelumnya, terutama dalam beradaptasi dengan kondisi lapangan. "Dibandingkan pertandingan kemarin, hari ini memang lebih baik. Sudah lebih nyaman juga feelingnya sama lapangannya," ujar Felisha.

Meski menang telak, Felisha menilai dominasi tersebut juga dipengaruhi banyaknya kesalahan dari pasangan lawan. "Di sisi lain lawan banyak mati sendiri. Mereka drop jadi terlihatnya kami mendominasi padahal tidak juga," lanjutnya.

Felisha menegaskan mereka tetap fokus menjalani pertandingan tahap demi tahap demi mencapai target di turnamen ini. "Harapan pasti semuanya maunya setiap match menang ya, main bagus dan sehat juga. Cuma yang lebih penting adalah step-by-step per babak bagaimana caranya kami mengatasi dengan baik supaya hasil target yang diinginkan bisa tercapai," katanya.

Selain Jafar/Felisha, sejumlah wakil Indonesia lain juga meraih kemenangan pada hari yang sama. Di sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting menundukkan wakil Tiongkok Wang Zheng Xing dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-16.

Tunggal putra lainnya, Alwi Farhan, juga memastikan kemenangan atas wakil Singapura Jia Heng Jason Teh dengan skor 21-17 dan 22-20. Pada nomor ganda campuran, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah harus bekerja keras sebelum menyingkirkan pasangan Taiwan Liu Kuang Heng/Jheng Yu Chieh melalui rubber gim dengan skor 21-19, 15-21, dan 21-17.

Kemenangan juga diraih pasangan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil yang mengalahkan wakil Taiwan Yang Po Hsuan/Hu Ling Fang dengan skor 21-16 dan 21-19.

Sebelumnya, tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani lebih dulu memastikan tiket ke babak berikutnya setelah menaklukkan wakil Malaysia Wong Ling Ching dengan skor 21-17 dan 21-15. (Ndf/P-3)