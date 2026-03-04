Jafar/Felisha.(dok.PBSI)

GANDA campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil mengamankan tiket babak 16 besar turnamen bulu tangkis bergengsi All England 2026.

Berlaga di Utilita Arena Birmingham, Rabu (4/3), pasangan muda Tanah Air itu sukses menundukkan wakil Tiongkok, Gao Jia Xuan/Wu Meng Ying, melalui pertarungan dua gim langsung dengan skor 24-22 dan 21-13.

Kemenangan ini tidak diraih dengan mudah, terutama pada gim pertama saat kedua pasangan saling berkejaran angka hingga terjadi deuce.

Ketegangan di arena sempat meningkat ketika Jafar/Felisha tertinggal, namun ketenangan di poin-poin kritis menjadi kunci keberhasilan mereka mengunci gim pembuka.

Memasuki gim kedua, dominasi Jafar/Felisha semakin terlihat seiring dengan menurunnya tekanan dari lawan, sehingga mereka mampu menutup laga dengan keunggulan meyakinkan.

"Pertama, alhamdulillah bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera dan menang juga hari ini. Tapi memang mainnya masih belum 100 persen. Masih banyak yang harus diperbaiki apalagi melihat di gim pertama tadi," ujar Jafar.

Senada dengan rekannya, Felisha mengakui bahwa perlawanan dari pasangan Tiongkok cukup menyulitkan di awal laga. Menurutnya, intensitas tinggi yang ditunjukkan lawan merupakan hal yang wajar dalam babak pembuka turnamen level super 1000 ini. Strategi perubahan pola di akhir gim pertama terbukti menjadi titik balik kemenangan mereka.

"Pasangan lawan bermain cukup bagus ya, kami coba meladeni tapi malah banyak kehilangan angka. Menurut saya wajar di pertandingan pertama tadi mainnya saling menekan dan ngotot. Di akhir gim pertama kami coba cari lagi polanya, terapkan dan berhasil," tutur Felisha.

Meski meraih hasil positif, tantangan berat sudah menanti Jafar/Felisha di babak berikutnya. Pada babak 16 besar nanti, Jafar/Felisha akan menghadapi rekannya sendiri, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah.

"Sayang memang saat undian berubah, kami langsung harus ketemu teman sendiri di 16 besar. Kalau seperti undian awal kan mungkin bisa sama-sama lolos dan maju sampai seterusnya. Kalau besok, salah satu pasti harus kalah," pungkas Felisha. (Ndf/P-3)