Ginting Melaju ke Babak Kedua Swiss Terbuka 2026 Usai Kalahkan Wang Tzu Wei

Anthony Sinisuka Ginting(Doc PBSI)

TUNGGAL putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting melaju ke babak kedua Swiss Terbuka 2026 setelah mengalahkan wakil Chinese Taipei Wang Tzu Wei dua gim langsung 21-11, 21-17 pada babak 32 besar di St. Jakobshalle, Basel, Rabu (11/3).

Ginting tampil solid sejak awal pertandingan dan mampu mengendalikan permainan hingga menutup laga dalam dua gim. Kemenangan itu membuat wakil Indonesia tersebut melanjutkan langkahnya ke babak kedua turnamen level Super 300 tersebut.

Usai pertandingan, Ginting mengaku bersyukur dapat tampil baik dan menjalankan strategi dengan efektif saat menghadapi lawan yang sudah sering ia temui di berbagai turnamen.

"Pertama mengucap syukur bisa bermain baik hari ini, bisa mengeluarkan semuanya dengan baik. Kami sudah sering bertemu sebelumnya walau terakhir kali sudah cukup lama juga tapi secara garis besar sudah ada strategi apa yang harus disiapkan," kata Ginting.

Ia menilai keberanian mengembangkan permainan menjadi kunci kemenangan dalam duel tersebut. Menurutnya, menghadapi Wang Tzu Wei tidak mudah karena lawannya tidak memberikan poin secara cuma cuma.

"Saya lebih berani mengolah bola, lawan Wang Tzu Wei sendiri tidak bisa langsung dapat poin gampang jadi memang harus berani mengembangkan permainan, mengadu strategi. Selain itu, saya juga tidak banyak melakukan kesalahan sendiri," ujarnya.

Ginting juga menilai persaingan di sektor tunggal putra Swiss Terbuka 2026 berlangsung cukup ketat karena diikuti banyak pemain papan atas dunia.

"Persaingan tunggal putra saya rasa merata di turnamen ini karena memang yang kita bisa lihat line up yang main di sini juga cukup banyak pemain pemain topnya jadi bakal seru," jelasnya.

Meski demikian, Ginting memilih fokus menjalani pertandingan satu per satu setelah sebelumnya harus melalui babak kualifikasi sebelum mencapai babak utama.

"Sementara untuk saya sendiri mau fokusnya satu satu dulu saja. Maksudnya dari kemarin kan kualifikasi terus sekarang babak pertama, Puji Tuhan bisa terus melaju sampai babak kedua jadi coba buat fokusin ke diri sendiri," tutupnya. (Ndf)