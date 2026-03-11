Putri Kusuma Wardani Melaju ke Babak 16 Besar Swiss Terbuka 2026

Putri KW.(dok.PBSI)

TUNGGAL putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengamankan tiket babak 16 besar turnamen Swiss Terbuka 2026 setelah menumbangkan wakil India, Tanvi Sharma. Bertanding di St. Jakobshalle, Basel, Rabu (11/3), unggulan pertama tersebut menang meyakinkan dalam dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-10.

Kemenangan itu menjadi modal penting bagi Putri yang tampil dominan sejak awal laga. Meski baru pertama kali bertemu di lapangan, ia mampu membaca pergerakan lawan dan memegang kendali permainan hingga memaksa Sharma melakukan banyak kesalahan sendiri. Kendala adaptasi lapangan pun tidak menjadi hambatan berarti bagi atlet peringkat atas tanah air ini.

Putri mengaku sempat merasakan ketegangan di awal pertandingan mengingat rekam jejak Sharma yang belakangan ini mencuri perhatian di kancah internasional. Namun, ketenangan di lapangan membuatnya mampu mengeluarkan seluruh pola permainan terbaiknya.

"Hari ini bisa bermain dengan baik, bisa enjoy juga jadi bisa mengeluarkan semua pola dan teknik permainan. Awalnya agak sedikit tegang juga karena Tanvi Sharma belakangan ini menjadi sorotan," ujar Putri dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Putri menilai bahwa Sharma merupakan tipe pemain yang ulet di lapangan. Kendati demikian, ia tidak membiarkan lawan berkembang dan terus memberikan tekanan di sepanjang durasi pertandingan.

"Ini pertemuan pertama kami dan tadi dia bermain ulet tapi saya bisa mengontrol permainan dan akhirnay dia banyak mati sendiri. Adaptasi lapangan tidak ada kendala berarti. Untuk persaingan saya rasa semua yang turun di sini cukup bagus juga jadi saya tidak boleh lengah di setiap pertandingan," pungkasnya. (Ndf/P-3)