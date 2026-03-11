Adnan/Indah(dok.PBSI)

PASANGAN ganda campuran Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil memastikan langkah ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Swiss Terbuka 2026.

Dalam laga yang berlangsung di St. Jakobshalle, Basel, Rabu (11/3), Adnan/Indah berhasil menghentikan perlawanan sesama wakil Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana, melalui kemenangan dua gim langsung 21-18 dan 21-14.

Kemenangan dalam duel sesama penghuni pelatnas ini diakui Indah sebagai buah dari kesiapan mental di lapangan. Menurutnya, intensitas pertemuan di sesi latihan membuat kedua pasangan sudah saling mengenal karakter permainan masing-masing.

"Kami kan di latihan sudah sering ketemu jadi sudah sama-sama tahu. Mungkin pertandingan tadi siapa yang lebih siap dia yang menang," ujar Indah dalam keterangannya.

Turnamen itu menjadi panggung perdana bagi Adnan/Indah setelah mereka sukses merengkuh gelar juara di Thailand beberapa waktu lalu.

Indah menegaskan bahwa keberhasilan tersebut memberikan suntikan motivasi tambahan untuk tetap tampil stabil di level kompetisi yang lebih tinggi.

"Ini turnamen pertama setelah juara di Thailand, pastinya ada semangat yang baru lagi. Kami mau konsisten karena kami tahu mempertahankan itu lebih berat daripada menggapai," tambahnya.

Meski menang straight game, Adnan Maulana sempat menyoroti performa mereka yang kurang tenang pada awal laga. Ia mencatat adanya kecenderungan bermain terburu-buru yang justru menguntungkan lawan dalam perolehan poin.

"Di gim pertama kami bermain terburu-buru, banyak buang poin dari sana. Di gim kedua kami mencoba lebih tenang dan bisa mengontrol pertandingan," jelas Adnan.

Terkait tantangan di babak selanjutnya, Adnan berencana memantau kekuatan calon lawan melalui rekaman pertandingan sebelum menyusun strategi untuk laga esok hari.

"Untuk besok belum tahu lawannya, kami mau nonton pertandingan mereka dulu," pungkasnya. (Ndf/P-3)