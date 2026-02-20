Yu Seung-eun Raih Medali Olimpiade Musim Dingin 2026 usai 3 Cedera Parah

Atlet snowboard Korea Selatan, Yu Seung-eun.(The Korea Herald)

ATLET snowboard Korea Selatan, Yu Seung-eun, mengukir kisah heroik di ajang Olimpiade Musim Dingin 2026 Milan-Cortina. Setelah melewati tahun 2025 yang kelam akibat rentetan cedera parah, remaja berusia 18 tahun ini sukses membawa pulang medali perunggu di nomor women’s big air.

Kemenangan ini terasa sangat emosional bagi Yu. Pasalnya, sepanjang tahun 2025, ia sempat meragukan keputusannya berkarier di dunia snowboard. Yu mengungkapkan bahwa ia sebenarnya "terpaksa" terjun ke olahraga ini karena didaftarkan oleh ibunya ke kamp pelatihan saat masih sekolah dasar, padahal saat itu ia sedang fokus menjadi pemain tenis meja junior.

Perjuangan Melawan Cedera dan Keraguan

Perjalanan Yu menuju podium Olimpiade Musim Dingin 2026 tidaklah mudah. Sejak akhir 2024 hingga 2025, ia mengalami patah pergelangan kaki, dislokasi siku, hingga patah pergelangan tangan. Rentetan cedera ini hampir mengakhiri kariernya bahkan sebelum ia sempat bersinar di level senior.

"Sepanjang 2025, saya terus berpikir bahwa saya seharusnya tidak memilih snowboard. Saya merasa berada di tempat yang sangat gelap," ujar Yu dalam konferensi pers di Milan, Jumat (20/2/2026). Namun, ia menekankan bahwa dukungan dari orang-orang di sekitarnya membantunya melihat "cahaya di ujung terowongan".

Rasa sakit itu akhirnya terbayar lunas pada 9 Februari lalu di Livigno, lokasi pertandingan snowboard yang berjarak 140 kilometer dari pusat kota Milan. Yu berhasil melakukan manuver udara yang memukau untuk mengamankan posisi ketiga. "Sekarang saya berada di sini, saya senang telah berpindah haluan ke snowboarding," tambahnya.

Fakta Menarik Yu Seung-eun di Milan-Cortina 2026:

Medali: Perunggu (Women's Big Air)

Lokasi Tanding: Livigno, Italia

Usia: 18 Tahun

Target Masa Depan: Memperbaiki performa di nomor Slopestyle

Target Selanjutnya: Dominasi Slopestyle

Meski sukses besar di nomor big air, Yu Seung-eun mengaku masih memiliki pekerjaan rumah besar di nomor slopestyle. Di ajang Olimpiade Musim Dingin 2026 ini, ia hanya mampu finis di urutan ke-12 pada babak final slopestyle yang berlangsung awal pekan ini.

Keterbatasan waktu latihan akibat rehabilitasi cedera panjang membuatnya hanya sempat fokus pada nomor big air sebelum berangkat ke Italia. Ia pun merasa terinspirasi oleh rekan senegaranya, Choi Gaon, yang meraih emas di nomor halfpipe setelah bangkit dari jatuh yang cukup keras di babak final.

"Saya ingin diingat sebagai atlet yang bekerja keras. Saya menyadari betapa kerasnya saya harus berlatih di nomor slopestyle agar bisa tampil seimbang di kedua nomor tersebut di masa depan," pungkas Yu sebelum bertolak kembali ke Korea Selatan pada Jumat malam.

Yu Seung-eun tercatat sebagai atlet snowboard Korea pertama yang tiba di Italia pada akhir Januari dan menjadi yang terakhir meninggalkan Milan. Keberhasilannya menjadi sinyal positif bagi masa depan olahraga musim dingin Korea Selatan di kancah internasional. (The Korea Herald/Z-10)