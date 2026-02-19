Alcaraz dan Sinner Melaju ke Perempat Final Qatar Open 2026

Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner melaju ke perempat final Qatar Open 2026.(Dok. AFP)

CARLOS Alcaraz dan Jannik Sinner memastikan tempat di babak perempat final Qatar Open 2026 setelah meraih kemenangan dua set langsung atas lawan masing-masing di Doha, Kamis (19/2). Hasil ini mempertegas dominasi dua petenis peringkat teratas dunia tersebut di awal musim.

Carlos Alcaraz menjaga awal musim 2026 yang sempurna dengan menundukkan petenis Prancis Valentin Royer 6-2 dan 7-5. Petenis peringkat satu dunia itu mencatat kemenangan kesembilan beruntun tahun ini, meski sempat menghadapi tekanan hebat saat tertinggal 2-5 pada set kedua.

"Sempat ada momen ketika saya berpikir tentang set ketiga, saya tidak akan berbohong, tetapi itu hanya sedikit di pikiran saya," ujar Alcaraz dikutip dari AFP. "Selebihnya saya berusaha mencari solusi dan menemukan kembali cara yang tepat."

Petenis berusia 22 tahun tersebut dijadwalkan menghadapi unggulan ketujuh asal Rusia, Karen Khachanov, untuk memperebutkan tiket semifinal. Secara statistik, Alcaraz memiliki keunggulan mutlak dengan selalu menang dalam lima pertemuan sebelumnya atas Khachanov.

Statistik Impresif Jannik Sinner

Di laga lain, Jannik Sinner juga tampil meyakinkan. Petenis Italia yang kini menghuni peringkat dua dunia itu mengalahkan wakil Australia Alexei Popyrin dengan skor 6-3 dan 7-5. Turnamen ini menjadi ajang pembuktian Sinner setelah tersingkir di semifinal Australia Terbuka bulan lalu.

Kemenangan ini memperpanjang catatan luar biasa Sinner dengan 50 kemenangan beruntun atas pemain di luar 50 besar dunia. Rekor ini bertahan sejak ia kalah dari Dusan Lajovic di Cincinnati pada 2023 silam.

"Saya menghormati setiap pemain, tetapi saya selalu mencoba memainkan tenis terbaik saya. Peringkat pada

Jadwal Perempat Final Qatar Open 2026

Carlos Alcaraz vs Karen Khachanov

Jannik Sinner vs Jakub Mensik

Stefanos Tsitsipas vs Arthur Fils

Kejutan Tsitsipas dan Kebangkitan Arthur Fils

Sementara itu, Stefanos Tsitsipas berhasil menembus perempat final untuk pertama kalinya sejak Barcelona Open April lalu. Tsitsipas tampil dominan saat menundukkan mantan nomor satu dunia Daniil Medvedev dengan skor 6-3 dan 6-4.

Melengkapi daftar pemain di delapan besar, wakil Prancis Arthur Fils juga melaju setelah mengalahkan kompatriotnya Quentin Halys 6-1 dan 7-6 (9-7). Penampilan Fils di Doha menjadi sinyal positif setelah ia sempat menepi cukup lama akibat cedera pasca-Prancis Terbuka musim lalu.

Babak perempat final Qatar Open 2026 akan berlangsung di Khalifa International Tennis and Squash Complex, Doha, yang diprediksi akan menyajikan duel sengit perebutan takhta juara di turnamen level ATP 250 ini. (Z-10)