Jannik Sinner Redam Kejutan Joao Fonseca di Indian Wells

Jannik Sinner(Dok ATP)

PETENIS peringkat dua dunia sekaligus pemegang empat gelar grand slam, Jannik Sinner, harus bekerja ekstra keras untuk melewati hadangan remaja berbakat Brasil, Joao Fonseca.

Bertanding di Stadium Court pada Selasa waktu setempat, Sinner unggul tipis 7-6 (8/6) dan 7-6 (7/4) guna mengamankan tiket perempat final turnamen Masters 1000 Indian Wells.

Pertemuan perdana antara Sinner dan petenis berusia 19 tahun itu menyuguhkan duel sengit yang memicu keriuhan penonton di California. Fonseca tampil gigih mengimbangi Sinner sepanjang set pertama yang tegang, meski keduanya sama-sama kesulitan memaksimalkan peluang break point.

Baca juga : Tampil Solid, Jannik Sinner Tekuk Denis Shapovalov di Indian Wells

Sinner sempat berada di ujung tanduk saat kesalahan tak biasa darinya membuat Fonseca memimpin 6-3 di babak tiebreak. Namun, petenis Italia itu bangkit dengan mencetak lima poin beruntun, termasuk sebuah ace krusial, untuk menutup set pertama.

Dominasi Sinner tampak akan berlanjut saat ia memimpin 4-2 di set kedua. Akan tetapi, Fonseca menolak menyerah dan berhasil mematahkan servis Sinner di gim kesembilan untuk memaksakan tiebreak kedua.

Meski tertinggal 3-4, Sinner kembali menunjukkan kematangannya dengan menyapu empat poin terakhir melalui pengembalian servis forehand yang mematikan.

Baca juga : Medvedev Terjebak di Dubai, Terancam Absen di Indian Wells 2026

"Saya merasa kunci utamanya adalah mencoba bermain seagresif mungkin," kata Sinner dikutip dari AFP.

"Joao adalah talenta luar biasa, sangat kuat dari kedua sisi. Servisnya sangat baik. Mungkin dia sedikit menurun di akhir set kedua, tetapi saya sangat senang bisa lolos," tambah Sinner.

Di babak delapan besar, Sinner akan menghadapi tantangan dari petenis muda Amerika Serikat, Learner Tien. Pemuda berusia 20 tahun itu melaju ke perempat final Masters 1000 pertamanya setelah menyelamatkan dua poin pertandingan saat mengalahkan Alejandro Davidovich Fokina 4-6, 6-1, 7-6 (7/4).

"Sejujurnya, setelah menyelamatkan poin pertandingan menuju tiebreak, saya merasa bermain tanpa beban, seolah tidak ada ruginya lagi," ujar Tien.

Pada laga lainnya, Arthur Fils melanjutkan tren positif sekembalinya dari cedera. Petenis Prancis itu mengejutkan unggulan kesembilan Felix Auger-Aliassime dengan skor 6-3, 7-6 (11/9).

Fils selanjutnya akan menantang peringkat empat dunia Alexander Zverev, yang melaju usai menundukkan Frances Tiafoe 6-3, 6-4.

Bagi Fils, mencapai perempat final Indian Wells untuk dua tahun berturut-turut merupakan pencapaian emosional setelah sempat absen delapan bulan akibat masalah punggung.

Petenis peringkat 32 dunia itu sempat tertinggal 0-5 di babak tiebreak set kedua sebelum akhirnya membalikkan keadaan.

"Saya tertinggal 0-5 di tiebreak dan saya terus mengeluh kepada tim pelatih saya," ungkap Fils.

Ia menambahkan bahwa nasihat untuk berhenti mengeluh dan fokus pada pertandingan menjadi titik balik kemenangannya.

"Saya mencoba fokus sebaik mungkin. Tidak terlalu banyak emosi atau selebrasi. Hanya fokus penuh dan saya senang dengan hasilnya," pungkas Fils. (H-2)