Taylor Swift Dukung Blade Angels: Intip Profil 3 Atlet Figure Skating AS di Olimpiade Milan

tim Figure Skating AS 'Blade Angels'(Instagram)

DEMAM Olimpiade Musim Dingin 2026 semakin memanas dengan hadirnya dukungan dari megabintang Taylor Swift. Melalui unggahan video di akun Instagram resmi tim Figure Skating Olimpiade AS pada Senin (16/2), Swift secara resmi memperkenalkan trio atlet andalan Amerika Serikat yang menjuluki diri mereka sebagai Blade Angels.

Ketiga atlet tersebut adalah Amber Glenn, Alysa Liu, dan Isabeau Levito. Dalam video tersebut, pelantun lagu Midnights ini memberikan narasi menyentuh yang menghubungkan perjalanan para atlet dengan semangat album terbarunya, The Life of a Showgirl.

"Hadirin sekalian, saya ingin memperkenalkan Anda kepada Amber, Alysa, dan Isabeau," ujar Swift, 36. Ia menyebut ketiganya sebagai "tiga showgirl Amerika di atas es" yang kisahnya akan "memikat hati Anda."

Profil Tiga Malaikat Es

Swift memberikan gambaran mendalam tentang karakter masing-masing atlet. Tentang Amber Glenn, 26, Swift memuji ketangguhannya dalam menghadapi berbagai rintangan karier.

"Amber akan menjadi orang pertama yang memberi tahu Anda tentang berapa banyak pertempuran yang telah dia perjuangkan. Kekuatan supernya sekarang adalah merangkul perjuangan itu dan menantang dunia untuk menguji keyakinan dirinya," ungkap Swift.

Untuk Alysa Liu, 20, Swift menyoroti kembalinya sang atlet setelah sempat menyatakan pensiun pasca Olimpiade Beijing 2022. "Kegembiraan menjadi bahan bakarnya sekarang. Setiap lompatan adalah perayaan," jelasnya.

Sementara itu, Isabeau Levito, 16 disebut Swift sebagai "personifikasi takdir." Ibu Levito tumbuh besar di Milan, dan neneknya tinggal tepat 13 menit dari arena Olimpiade. "Saat Anda bisa berseluncur seolah-olah Anda memang ditakdirkan berada di sana, sejarah punya cara yang menyenangkan untuk muncul," tambah Swift.

Persahabatan di Balik Kompetisi

Meski bersaing di level tertinggi, ketiga atlet ini menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Kepada PEOPLE, Amber Glenn mengakui perjalanannya menuju Olimpiade Musim Dingin ini sangat sulit dan panjang. Ia kini dikenal sebagai satu-satunya perempuan Amerika yang mampu mendaratkan banyak lompatan triple axel yang sangat sulit.

Isabeau Levito menegaskan bahwa meskipun mereka memiliki karakter yang berbeda, mereka disatukan oleh gairah yang sama. "Kami semua memiliki gairah yang sama terhadap olahraga ini dan memiliki tujuan yang sangat selaras untuk ingin melakukan yang terbaik. Begitu kami melakukannya, kami semua bahagia, terlepas dari siapa yang mengalahkan siapa," tuturnya kepada Los Angeles Times. (People/Z-2)