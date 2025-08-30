Dukung Pengembangan Padel Nasional, MPMX Meriahkan Turnamen Surabaya

Ilustrasi(MPMX)

PT Mitra Pinasthika Mustika (MPMX), perusahaan konsumer otomotif, turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Gofood Sirkuit Nasional Padel 2025 Seri Surabaya yang berlangsung pada 29-31 Agustus 2025 di Graha Padel Club, Dukuhpakis. Ajang ini merupakan salah satu rangkaian turnamen tingkat nasional yang menjadi wadah pertumbuhan komunitas padel di Indonesia.

Kehadiran MPMX dalam turnamen padel ini menjadi simbol kedekatan perusahaan dengan komunitas di sekitar wilayah operasional, sekaligus mencerminkan komitmen untuk mendukung gaya hidup sehat, aktif, dan berkelanjutan.

“Popularitas padel meningkat pesat di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Olahraga ini bukan hanya sekadar tren baru, tetapi juga mencerminkan perubahan gaya hidup masyarakat urban yang semakin peduli pada kesehatan, kebersamaan, dan aktivitas rekreasi yang berkualitas,” jelas Group CFO MPMX, Beatrice Kartika.

Partisipasi MPMX dalam turnamen ini diwujudkan tidak hanya melalui dukungan terhadap jalannya kompetisi, tapi juga lewat kehadiran booth MPM Honda Jatim yang menghadirkan aktivitas dan promosi menarik. Kehadiran booth ini menjadi sarana interaksi langsung dengan pengunjung dan komunitas olahraga, sekaligus menambah semarak penyelenggaraan turnamen.

Dukungan Terhadap Ekosistem Olahraga dan Lifestyle

Keterlibatan MPMX dalam turnamen padel ini selaras dengan portofolio bisnis MPMInsurance, anak usaha yang menyediakan berbagai produk asuransi umum. Produk-produk seperti perlindungan personal accident untuk aktivitas olahraga, proteksi aset dan fasilitas olahraga, hingga asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (TPL), dirancang untuk menjawab kebutuhan ekosistem olahraga dan lifestyle yang semakin berkembang.

Kehadiran produk ini menjadi bagian dari komitmen MPMInsurance dalam menghadirkan perlindungan yang relevan dan berkelanjutan. Informasi terkait produk ini dapat diketahui lebih lanjut melalui situs web dan akun media sosial resmi MPMInsurance.

Dengan demikian, partisipasi MPMX di Gofood Sirkuit Nasional Padel 2025 tidak hanya menjadi bentuk dukungan pada perkembangan olahraga padel, tetapi juga mencerminkan sinergi bisnis perusahaan dalam menghadirkan nilai tambah yang relevan dengan tren gaya hidup masyarakat saat ini. (E-3)