Hipertensi, Kolesterol dan Diabetes Masih Tinggi, GoApotik Ajak Masyarakat Lebih Aktif Olahraga

KONDISI kesehatan masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan, mulai dari prevalensi penyakit tidak menular yang masih tinggi hingga kesadaran masyarakat yang masih perlu terus ditingkatkan.

Berdasarkan hasil skrining kesehatan gratis yang dilakukan oleh perusahaan pada sembilan titik di delapan kota, ditemukan 6 dari 10 peserta skrining memiliki hasil pengukuran yang tinggi pada faktor risiko penyakit kronis seperti hipertensi, kolesterol dan diabetes.

Menurut data International Diabetes Foundation pada tahun 2024, prevalensi penderita diabetes pada orang dewasa Indonesia sebesar 11,3 persen. Sementara itu menurut Kementerian Kesehatan RI, prevalensi hipertensi penduduk dewasa sebesar 30,8 persen, kolesterol 11,7 persen.

Gaya hidup serba cepat, pola makan yang tidak seimbang, menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. Untuk itu, edukasi berkelanjutan, kemudahan akses obat-obatan, serta dukungan layanan kesehatan digital yang aman, lengkap, dan terpercaya menjadi kunci dalam membantu masyarakat menjaga kesehatan mereka sejak dini.

Oleh akrena itu, PT Karsa Inti Tuju Askara (GoApotik), entitas anak dari PT Medela Potentia Tbk (MDLA), mengajak masyarakat untuk hidup lebih aktif dengan menghadirkan kegiatan Fun Walk di area Car Free Day (CFD) di area Senayan, Jakarta, pada Minggu, 24 Agustus 2025.

Melalui acara itu, GoApotik tidak hanya mengajak masyarakat untuk bergerak aktif, tetapi juga mendorong terciptanya gaya hidup sehat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Selain itu, GoApotik bekerjasama dengan Argon Peduli juga menghadirkan layanan skrining kesehatan gratis berupa cek kadar gula darah, kolesterol dan tekanan darah, sebagai bentuk layanan kesehatan promotif dan preventif sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan.

Fun walk ini selaras dengan tren gaya hidup sehat yang semakin diminati anak muda khususnya Generasi-Z yang sangat aware pada kesehatan.

"Melalui Kegiatan fun walk kami mendorong agar masyarakat Indonesia dapat meningkatkan kualitas kesehatannya dengan kesehatan dengan Untuk mendukung gaya hidup yang dinamis, GoApotik sebagai #apotiktapionline mengenalkan cara baru mendapatkan produk kesehatan melalui platform digital yang terjamin, lengkap dan terpercaya, salah satunya dengan aktif berolahraga," kata Direktur Utama PT Medela Potentia Tbk, Krestijanto Pandji, Selasa (26/8).

GoApotik hadir dengan keunggulan berupa pilihan apotek terdekat yang sesuai lokasi konsumen, produk kesehatan 100% original, harga yang bersaing, serta terdapat layanan gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia.

“GoApotik adalah platform kesehatan digital yang sesuai dengan gaya hidup generasi muda dan masyarakat Indonesia yang digital savvy, serba instan, dan menginginkan kemudahan dan kenyamanan dalam segala hal, termasuk menjaga kesehatan," tambah Krestijanto Pandji.

Aplikasi GoApotik memberikan kemudahan masyarakat untuk membeli obat-obatan dan produk kesehatan, dengan pilihan yang lengkap dan harga yang menarik, dikirim dari apotek terpercaya, langsung ke lokasi pemesanan. Saat ini Aplikasi GoApotik sudah tersedia di Playstore dan App Store.

Direktur GoApotik, Ruth Retno Dewi mengatakan GoApotik telah menjadi pionir agregator epharmacy di Indonesia, memberikan akses mudah terhadap obat-obatan dan pelayanan farmasi digital, serta memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan.

“Mau sehat tanpa batas? GoApotik solusi cerdas! Saat ini, GoApotik telah bekerja sama dengan lebih dari 7.000 apotek, hadir di lebih dari 200 kota di Indonesia, serta menyediakan lebih dari 50.000 produk kesehatan, seperti obat-obatan, obat resep, vitamin, suplemen, obat herbal, dan alat kesehatan,” pungkasnya. (H-2)