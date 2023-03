AJANG charity run yang digagas oleh SOS Children’s Villages, Run To Care, kembali hadir tahun ini. Run To Care mengajak masyarakat khususnya para pegiat olahraga lari untuk ambil bagian dan membawa misi kebaikan dalam setiap pijakan kaki mereka demi kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia dibawah naungan program kerja SOS Children’s Villages Indonesia.

Tahun ini merupakan edisi kedelapan kegiatan charity ultra-marathon Run To Care diadakan. Pelaksanaan tahun ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni diselenggarakan secara hybrid, atau virtual dan offline.

Keduanya akan diadakan dengan pilihan kategori 150 km, 100 km, dan 50 km. Untuk offline, peserta akan melewati rute Semarang (Jawa Tengah)-Yogyakarta sejauh 150 km.

“Tidak terasa kami sudah berada di tahun kedepelapan penyelenggaraan Run To Care. Jika menengok kembali ke delapan tahun yang lalu pastinya kami semua tidak menyangka bahwa Run To Care akan menjadi acara yang luar biasa seperti ini. Tidak hanya perhelatannya yang luar biasa, misi yang dibawa dari tahun ke tahun juga secara konsisten membantu ribuan anak Indonesia," ujar Gregor Hadi Nitihardjo, National Director SOS Children’s Villages dalam keterangannya yang diterima pada Kamis (16/3).

Di tahun-tahun sebelumnya, Run To Care telah sukses menggandeng puluhan komunitas lari dari seluruh nusantara, di mana para pelari tak hanya berlari tetapi juga berbagi kebaikan dengan melakukan penggalangan dana melalui halaman donasi atas nama masing-masing pelari.

Seluruh hasil penggalangan dana diperuntukkan bagi pemenuhan hak anak dan mencegah anak kehilangan pengasuhan orang tua.

Melihat fakta yang ada dan berdasarkan hasil asesmen SOS Children’s Villages di Indonesia, jumlah anak yang tidak mendapat perlindungan serta pengasuhan dari orang tua sangat lah banyak. Jika merujuk pada data Kementerian Sosial per Juni 2022, jumlah anak yang kehilangan pengasuhan orang tua di Indonesia sebanyak 4.043.622 orang. Sebagian berada di Semarang dan Yogyakarta.

Mengikuti jejak Run To Care di tahun sebelumnya, pelari akan memulai perjuangan mereka di SOS Children’s Village Semarang yang diiringi dengan semangat dari anak-anak. Dengan rute Semarang – Yogyakarta, para pelari akan melewati beberapa titik ikonik di Jawa Tengah seperti Kota Lama, Bandungan, Salatiga, Selo, Ketep dan finish di SOS Children’s Villages Yogyakarta. Dengan rute ini, para pelari akan disuguhi keindahan alam Jawa Tengah saat mereka menjalankan misi berlarinya.

Pendaftaran Run To Care virtual akan dibuka mulai dari 25 April hingga 25 Juli dengan mengunduh aplikasi 99 Virtual Race di Apps Store (Ios) dan Play Store (Android) untuk mendaftar. Periode lari virtual akan dimulai pada 10 Juli 2023 mendatang dan ditutup pada 20 Agustus bersamaan dengan lari offline di Semarang-Yogyakarta.

Run To Care 2023 juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi para pihak yang ingin mendukung jalannya Run To Care 2023 ini. Selain itu dukungan dari para Sahabat SOS pun juga sangat diharapkan demi keberhasilan misi kebaikan di Run To Care 2023 ini. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut mengenai Run To Care 2023 Semarang-Yogyakarta dan Run To Care 2023 Virtual dapat mengunjungi laman runtocare.com. (Z-6)