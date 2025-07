51 perusahaan Raih Penghargaan Indonesia Social Responsibility Award 2025

Pemberian penghargaan Indonesia Social Responsibility Award (ISRA).(MI/Ardi Teristi)

PADA 2025, Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 74 penghargaan dimenangkan oleh 51 perusahaan dari berbagai kategori dan nominasi.

Dalam pidato kuncinya, pakar lingkungan hidup, Karliansyah menyampaikan, Indonesia Emas 2045 diiringi oleh tantangan terkait permasalahan iklim dan lingkungan. Tiga masalah lingkungan di antaranya perubahan iklim, krisis keanekaragaman hayati, serta polusi.

"Ini (perubahan iklim)!adalah kenyataan dan sudah terjadi. Langkah sederhana yang signifikan bisa kita lakukan dimulai dari kegiatan sehari-hari. Jangan lupa, kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk membangun masyarakat dan lingkungan masa depan,” ungkap dia.

Vice of Chairperson of ISRA, Kiranandini Zahra Ineza menyampaikan, ISRA 2025 menekankan kerja sama lintas sektor karena sinergi adalah kunci untuk merancang solusi inovatif guna menghadapi tantangan perubahan iklim ketimpangan sosial, dan krisis sumber daya.

"Keberlanjutan (lingkungan) bukan hanya bisa tapi harus menjadi pondasi. Bukan hanya untuk hari ini tapi juga untuk masa depan,” terang dia saat membuka penganugerahan penghargaan ISRA 2025 di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Kamis (10/7) malam.

Memasuki tahun ketiganya, ISRA 2025 mengusung tema "Driving Impact, Building a Sustainable Future". Tema ini menjadi panggilan untuk bertindak serta ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil peran aktif dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan.

Apresiasi juga disampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah melakukan langkah nyata yang dilakukan dalam membangun kapasitas masyarakat dan lingkungan menuju Indonesia yang lebih baik melalui momen ISRA 2025.

ISRA 2025 menghadirkan empat tingkatan penghargaan, yakni Bronze, Silver, Gold, dan Platinum, sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai inisiatif sosial dan lingkungan dari pelaku usaha lintas sektor.

PENGAKUAN KHUSUS

Sebagai bagian dari puncak penghargaan ISRA 2025, sejumlah tokoh dan institusi terpilih menerima pengakuan khusus atas kontribusi luar biasa mereka dalam mendorong tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Pertama, penghargaan Social Responsibility Person of the Year dianugerahkan kepada Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi.

Kedua, penghargaan Social Responsibility Leadership of the Year diberikan kepada Direktur Utama PT PLN Indonesia Power atas komitmen strategis dalam praktik keberlanjutan.

Di sisi inovasi, Waste4Change mendapat apresiasi sebagai Social Responsibility Initiative of the Year, serta Chocolate Monggo dinobatkan sebagai Social Responsibility Brand of the Year atas keberhasilannya mengintegrasikan nilai sosial dan lingkungan dalam merek dan bisnisnya.

Social Responsibility Woman Leadership of the Year dianugerahkan kepada Nurhayati Subakat atas dedikasinya untuk menajamkan peran perempuan dalam payung bisnis berkelanjutan.

Kiranandini menambahkan, ISRA 2025 menjadi bukti nyata bahwa keberlanjutan bukanlah tren sesaat, melainkan komitmen jangka panjang yang memerlukan kolaborasi lintas sektor. Ajang ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi terciptanya ekosistem bisnis yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga peduli terhadap masa depan bumi dan generasi mendatang.

Daftar pemenang tiap kategori penghargaan Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) 2025 dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/PressReleaseISRA2025. (E-2)