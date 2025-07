Open Trip PORTA by Ambarrukmo Yogyakarta.(Dok. Istimewa)

MENYUSURI Lanskap Yogyakarta melalui Open Trip PORTA by Ambarrukmo Yogyakarta bukan sekedar kota, melainkan sebuah ruangan yang menyimpan lapisan demi lapisan cerita. Setiap sudutnya selalu punya caranya sendiri untuk membuat siapa pun ingin tinggal lebih lama. Tak cukup sehari dua hari untuk benar-benar mengenalnya, karena setiap kali kembali, selalu ada tempat baru untuk dijelajahi dan rasa lama yang ingin diulang kembali.

Berangkat dari perasaan tersebut, PORTA by Ambarrukmo menghadirkan sebuah perjalanan yang mengajak para petualang muda menjelajahi lanskap Yogyakarta mulai dari warisan budaya, panorama alam, hingga interaksi dengan ruang-ruang kreatif dan galeri seni masa kini dengan cara yang berbeda melalui Open Trip PORTA by Ambarrukmo pada 4 hingga 6 Juli 2025.

Open Trip pertama ini akan berkolaborasi bersama @ci.pop / Cindy Gani, seorang kreator dari Jakarta yang kerap memberikan pengalaman dan gaya hidup yang menginspirasi banyak orang. Pada Open Trip ini, Cindy Gani akan membagikan pengalaman secara langsung kepada peserta. Kolaborasi ini tidak hanya menghadirkan pengalaman yang menyenangkan secara visual dan fisik, tetapi juga dapat menginspirasi peserta untuk melihat dan merasakan setiap momen yang dilalui dengan penuh rasa syukur, sebagaimana energi dan inspirasi yang tercermin dalam setiap postingan Cindy di media sosial.

Perjalanan Open Trip dimulai dengan mejalahi Jalan Malioboro sebagai jantung kota Yogyakarta, menyelami berbagai cita rasa otentik khas Yogyakarta, melangkah melihat keindahan alam melalui trekking di Kaliurang, menelusuri ARTJOG dan galeri seni yang membangkitkan imajinasi baru bagi peserta, mempelajari keanggunan budaya Yogyakarta yang terjaga selama berabad-abad, merasakan pengalaman mengunjungi local market melalui Pasar Wiguna di Alun-Alun Ambarrukmo, dan tentu pada setiap harinya akan mengakhiri hari dengan beristirahat di PORTA by Ambarrukmo yang akan melengkapi perjalanan ini dengan memberikan pengalaman yang hangat dan menginspirasi.

Keindahan kota Yogyakarta terlalu sayang jika dilewatkan begitu saja. Melalui perjalanan Open Trip kali ini, PORTA by Ambarrukmo akan membawa peserta untuk merasakan lebih dalam cerita-cerita yang tersimpan di kota Yogyakarta. Siapkan langkah, kadang yang dibutuhkan bukan pelarian, tapi perjalanan yang penuh cerita di dalamnya. Open Trip PORTA by Ambarrukmo akan mengajak kamu jauh cinta lagi dan lagi sama Yogyakarta. Ukir cerita selama tiga hari dua malam penuh kehangatan bersama Open Trip PORTA by Ambarrukmo dan mendapatkan pandangan baru tentang apa arti perjalanan.

PORTA by Ambarrukmo hadir sebagai akomodasi gaya hidup modern untuk membangkitkan semangat jiwa muda di tengah kota Yogyakarta. Lebih dari sebuah tempat menginap, PORTA by Ambarrukmo adalah sebuah pelabuhan yang menjadi tempat berkumpul untuk memulai perjalanan mereka di kota Yogyakarta. Rasakan kehangatan menginap di PORTA by Ambarrukmo dan temukan banyak cerita seru di Open Trip PORTA by Ambarrukmo.

Untuk mengetahui detail perjalanan, bisa langsung menghubungi Pricil di 0812-1501-2113 atau kunjungi halaman Instagram PORTA by Ambarrukmo di @porta_hotel untuk informasi lengkap.