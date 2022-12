Jonatan dan Ginting Bertemu di Grup B World Tour Finals

DUA tunggal putra Indonesia Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting terlibat bentrok pada fase Grup B BWF World Tour Finals 2022 yang akan berlangsung pada Rabu (7/12) di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand.



Dikutip dari laman resmi BWF, Senin (5/12), Jonatan dan Anthony tergabung ke dalam Grup B bersama dua pemain lainnya, yaitu Chou Tien Chen (Taiwan) dan Loh Kean Yew (Singapura) untuk bersaing memperebutkan dua tiket ke semifinal turnamen berhadiah total US$1,5 juta itu.



Grup A tunggal putra dihuni oleh Viktor Axelsen (Denmark), Prannoy HS (India), Kodai Naraoka (Jepang), dan Lu Guang Zu (Tiongkok).



Pada sektor ganda putra, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan akan kembali bentrok dengan juara dunia asal Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik pada babak penyisihan Grup B. Sementara unggulan teratas Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto bakal berhadapan dengan pasangan nomor satu dunia asal Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.



Persaingan sengit juga akan tersaji di nomor ganda putri yang mempertemukan dua pasangan Tiongkok Zhang Shu Xian/Zheng Yu dan Chen Qing Chen/Jia Yi Fan melawan Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia) dan duet Indonesia Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti pada Grup B.



Tak kalah sengit, Grup A tunggal putri juga bakal menyajikan pertandingan menarik ketika tiga pemain top dunia seperti Chen Yu Fei, An Se Young dan Akane Yamaguchi saling bentrok pada fase penyisihan grup. Wakil Indonesia Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya pemain debutan dalam grup tersebut yang belum pernah meraih satu gelar pun sepanjang musim ini.



Indonesia untuk pertama kalinya mengirimkan wakilnya di seluruh nomor pertandingan BWF World Tour Finals 2022. Gregoria Mariska Tunjung dan Apriyani/Fadia menjadi dua wakil Merah Putih yang mendapat kesempatan tampil dalam turnamen penutup musim itu melalui undangan setelah ada pemain yang mengundurkan diri.



Juara dan runner-up grup berhak melaju ke babak empat besar. Adapun undian pertandingan babak gugur untuk semifinal akan berlangsung

pada Jumat (9/12) malam di akhir pertandingan fase grup.



Berikut hasil lengkap undian grup BWF World Tour Finals 2022:

Ganda campuran

Grup A

Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (Tiongkok)

Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia)

Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis)

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (Indonesia)



Grup B

Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand)

Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping (Tiongkok)

Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran (Thailand)

Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysia)



Ganda putra

Grup A

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia)

Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia)

Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)

Choi Sol Gyu/Kim Won Ho (Korea Selatan)



Grup B

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia)

Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (Tiongkok)

Aaron Chia/Soh Woo Yik (Malaysia)

Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark)



Ganda putri

Grup A

Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong (Korea Selatan)

Benyapa Aimsaard/Nuntakarin Aimsaard (Thailand)

Vivian Hoo/Lim Chiew Sien (Malaysia)

Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand)



Grup B

Zhang Shu Xian/Zheng Yu (Tiongkok)

Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (Tiongkok)

Pearly Tan/Thiaan Muralitharan (Malaysia)

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Indonesia)



Tunggal putri

Grup A

Chen Yu Fei (Tiongkok)

An Se Young (Korea Selatan)

Akane Yamaguchi (Jepang)

Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia)



Grup B

Tai Tzu Ying (Taiwan)

He Bing Jiao (Tiongkok)

Ratchanok Intanon (Thailand)

Busanan Ongbamrungphan (Thailand)



Tunggal putra

Grup A

Viktor Axelsen (Denmark)

Prannoy HS (India)

Kodai Naraoka (Jepang)

Lu Guang Zu (Tiongkok)



Grup B

Chou Tien Chen (Taiwan)

Jonatan Christie (Indonesia)

Loh Kean Yew (Singapura)

Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia)

