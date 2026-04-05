Mayor Zulmi Dimakamkan, Panglima TNI Kenang Almarhum sebagai Prajurit Terbaik

Ayah dari Mayor Infanteri (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, Iskandarudin (kiri) menangis saat upacara pemakaman di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Bandung, Jawa Barat, Minggu (5/4/2026).

SUASANA a duka menyelimuti upacara pemakaman militer Mayor Infanteri (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (5/5).

Panglima TNI Agus Subiyanto menyebut almarhum sebagai salah satu prajurit terbaik yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Libanon.

Agus menegaskan, penugasan ke luar negeri yang diemban Mayor Zulmi bukanlah tugas biasa, melainkan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kinerja yang ditunjukkan selama berdinas.

“Almarhum merupakan prajurit terbaik yang setiap menjalankan tugas selalu mendapat reward dari satuan, dan reward tersebut berupa penugasan misi perdamaian ke luar negeri di Libanon,” ujar Agus usai memimpin upacara pemakaman.

Ia menambahkan, kepergian Mayor Zulmi menjadi kehilangan besar bagi TNI, khususnya bagi satuan elit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) tempat almarhum bertugas.

Menurut Agus, Mayor Zulmi gugur saat menjalankan tugas pengawalan konvoi Combat Support Service Unit (CSSU) dalam misi perdamaian di wilayah Libanon Selatan.

Di tengah duka, Panglima TNI memastikan negara hadir untuk keluarga yang ditinggalkan. Berbagai hak dan santunan telah disiapkan, mulai dari asuransi hingga bantuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu, dua anak almarhum mendapatkan beasiswa masing-masing sebesar Rp30 juta, serta santunan kematian sekitar Rp200 juta. Bantuan juga diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Ada juga yang diberikan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah disampaikan ke saya langsung,” kata Agus.

Ia menegaskan, seluruh bentuk santunan tersebut merupakan bagian dari penghargaan negara atas pengabdian prajurit yang gugur dalam menjalankan tugas negara.

“Ini adalah bentuk penghargaan negara atas pengabdian almarhum,” ujarnya.

(P-4)